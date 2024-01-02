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Feci Kaza! İETT Otobüsü, Kamyona Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Feci Kaza! İETT Otobüsü, Kamyona Çarptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Kaza İETT
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 08:25 Son Güncelleme: 02.01.2024 - 08:37

Sabahın erken saatlerin feci bir kaza yaşandı. İstanbul'un Şişli ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden görüntüler:

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