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Fatih Altaylı, Hakemler Konusunda Ali Koç'a Teşekkür Edebileceğini Söyledi

Fatih Altaylı, Hakemler Konusunda Ali Koç'a Teşekkür Edebileceğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 15:46

Fatih Altaylı, hakemlere dair oluşan gündemi yazdı ve bu konuda Ali Koç'a teşekkür edebileceğini söyledi. Altaylı, 'düdüğü astırılacak' hakemlerden bahsederek buna itirazı olmadığını söyledi.

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Galatasaray eski yöneticisi ve kulüp divan kurulu üyesi gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait internet sitesindeki köşe yazısında sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine yanıt verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a teşekkür etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Galatasaray eski yöneticisi ve kulüp divan kurulu üyesi gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait internet sitesindeki köşe yazısında sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine yanıt verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a teşekkür etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Altaylı, "Galatasaraylı taraftarların bazıları bana yazıyor ve 'Kulübümüz bunca haksızlığa uğrarken niye sesinizi çıkarmıyorsunuz?' diyorlar." dedi. Kastedilenin de "düdük astırılacak hakemler" olduğunu söyledi.

Altaylı, "Galatasaraylı taraftarların bazıları bana yazıyor ve 'Kulübümüz bunca haksızlığa uğrarken niye sesinizi çıkarmıyorsunuz?' diyorlar." dedi. Kastedilenin de "düdük astırılacak hakemler" olduğunu söyledi.

"Ben bir Galatasaray taraftarı, eski bir Galatasaray yöneticisi olarak bu durumdan hiç ama hiç rahatsız değilim" diyen Altaylı, "Ali Koç'a teşekkür bile edebilirim" dedi.

"Ben bir Galatasaray taraftarı, eski bir Galatasaray yöneticisi olarak bu durumdan hiç ama hiç rahatsız değilim" diyen Altaylı, "Ali Koç'a teşekkür bile edebilirim" dedi.

Fatih Altaylı yazının devamında "Çünkü bir Galatasaraylı olarak bana “Hangi hakemlere güvenmiyorsun, maçlarınızı hangi hakemler yönetmesin” diye soracak olsaydınız en başa Arda Kardeşler’in adını yazardım. Bir alt satıra Atilla Karaoğlan adını yazmakta zerre tereddüt etmezdim" dedi.

Fatih Altaylı yazının devamında "Çünkü bir Galatasaraylı olarak bana “Hangi hakemlere güvenmiyorsun, maçlarınızı hangi hakemler yönetmesin” diye soracak olsaydınız en başa Arda Kardeşler’in adını yazardım. Bir alt satıra Atilla Karaoğlan adını yazmakta zerre tereddüt etmezdim" dedi.

Alper Ulusoy'u da bu listeye ekleyeceğini söyleyen Altaylı, "Galatasaray'ın bunu yaptırmaya gücü yok, bizim yerimize Ali Koç yaptırıyor" dedi.

Alper Ulusoy'u da bu listeye ekleyeceğini söyleyen Altaylı, "Galatasaray'ın bunu yaptırmaya gücü yok, bizim yerimize Ali Koç yaptırıyor" dedi.

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