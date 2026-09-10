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Fatih Altaylı'dan Adem Metan'ın Muhalefet Lideri Sorusuna İlginç Yanıt

Fatih Altaylı'dan Adem Metan'ın Muhalefet Lideri Sorusuna İlginç Yanıt

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 11:21
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Adem Metan YouTube kanalında geçtiğimiz yıl cezaevine girmesiyle gündeme düşen gazeteci Fatih Altaylı'yı konuk etti. Adem Metan'ın kendisini muhalefet lideri gibi görüp görmediği sorusuna yanıt olarak Altaylı, çalıştığı patronların neredeyse tamamının siyasetçiler tarafından baskı altına alındığını belirtirken, sadece Ecevit ve Erdoğan'ın bu tür müdahalelerden kaçındığını söyledi.

Kaynak: Adem Metan

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Adem Metan'ın YouTube kanalındaki son konuğu ünlü gazeteci Fatih Altaylı oldu.

Adem Metan'ın YouTube kanalındaki son konuğu ünlü gazeteci Fatih Altaylı oldu.

Metan'ın Altaylı'ya pek çok soru sorduğu programda öne çıkan kısımlardan biri de Altaylı'nın kariyeri boyunca durduğu yerdi. Metan 'Süreçlerde önemli sözler söylüyorsunuz. Bunlar toplum tarafından satın alınıyor, beğeniliyor ya da beğenilmiyor. Fakat son süreçte özellikle iktidarı desteklemeyen insanlar sizi bir parti muhalefet lideri konumuna getirdiler. Yani gazeteciliğin ötesinde bir parti muhalefet lideri gibisiniz konum olarak. Bu sizin açınızdan nasıl bir şeydir?' sorusuyla Altaylı'nın muhalefet lideri gibi görünmesindeki sebebi sordu.

Altaylı ise bu soruya geçmişteki başbakanlarla yaşadıklarını da katarak yanıt verdi.

'Çok kötü. Çünkü sonuçta ben bir siyasetçi değilim ve tam aksine siyasetten de uzak duran biriyim. Ve üstelik de herhangi bir siyasi partiye aidiyetim veya bir yakınlığım yok. Benim geçmiş süreçlere baktığım zaman hep şöyle gelişmiştir: Ben her zaman muhalefeti destekleyen, muhalefet değiştiği zaman yani muhalefet partisi iktidara geldiği zaman belli bir süre iktidarı destekleyen, ancak bunun bir süre sonra tekrar muhalefet kısmına geçen... Yani ben genelde iktidarları eleştiren gazetecilik yaptım. Şöyle söyleyeyim: Benim kovulmam için benim çalıştığım müessesedeki patron kimse ona baskı yapmayan veya ona mesaj yollamayan siyasetçi hemen hemen kalmadı. İki kişi vardır: Bir, Bülent Ecevit'tir. Benim kovulmam için silah kimseye bir şey konuşmadı. İkincisi Tayyip Bey'dir. Hatta o Alo Fatih tapeleri vardı ya, o sırada Alo Fatih olan kişi Fatih Saraç, 'Efendim Fatih Altaylı'yı kovalım falan filan' diyor. Tayyip Bey hiç yani kovun movun falan filan demiyor yani. O ve Bülent Ecevit dışında herkes benim kovulmam konusunda patronlara baskı yaptı. Yani Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller de, Necmettin Erbakan da...'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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