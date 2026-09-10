Fatih Altaylı'dan Adem Metan'ın Muhalefet Lideri Sorusuna İlginç Yanıt
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Adem Metan YouTube kanalında geçtiğimiz yıl cezaevine girmesiyle gündeme düşen gazeteci Fatih Altaylı'yı konuk etti. Adem Metan'ın kendisini muhalefet lideri gibi görüp görmediği sorusuna yanıt olarak Altaylı, çalıştığı patronların neredeyse tamamının siyasetçiler tarafından baskı altına alındığını belirtirken, sadece Ecevit ve Erdoğan'ın bu tür müdahalelerden kaçındığını söyledi.
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Adem Metan'ın YouTube kanalındaki son konuğu ünlü gazeteci Fatih Altaylı oldu.
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Altaylı ise bu soruya geçmişteki başbakanlarla yaşadıklarını da katarak yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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