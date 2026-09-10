Fatih Altaylı'dan Adem Metan'ın Muhalefet Lideri Sorusuna İlginç Yanıt

'Çok kötü. Çünkü sonuçta ben bir siyasetçi değilim ve tam aksine siyasetten de uzak duran biriyim. Ve üstelik de herhangi bir siyasi partiye aidiyetim veya bir yakınlığım yok. Benim geçmiş süreçlere baktığım zaman hep şöyle gelişmiştir: Ben her zaman muhalefeti destekleyen, muhalefet değiştiği zaman yani muhalefet partisi iktidara geldiği zaman belli bir süre iktidarı destekleyen, ancak bunun bir süre sonra tekrar muhalefet kısmına geçen... Yani ben genelde iktidarları eleştiren gazetecilik yaptım. Şöyle söyleyeyim: Benim kovulmam için benim çalıştığım müessesedeki patron kimse ona baskı yapmayan veya ona mesaj yollamayan siyasetçi hemen hemen kalmadı. İki kişi vardır: Bir, Bülent Ecevit'tir. Benim kovulmam için silah kimseye bir şey konuşmadı. İkincisi Tayyip Bey'dir. Hatta o Alo Fatih tapeleri vardı ya, o sırada Alo Fatih olan kişi Fatih Saraç, 'Efendim Fatih Altaylı'yı kovalım falan filan' diyor. Tayyip Bey hiç yani kovun movun falan filan demiyor yani. O ve Bülent Ecevit dışında herkes benim kovulmam konusunda patronlara baskı yaptı. Yani Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller de, Necmettin Erbakan da...'