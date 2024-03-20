Fatih Altaylı Çöpten Gıda Alan Yaşlıları Örnek Göstererek Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti

'Sahanın ortasında dakikalarca tepinip tribünlere el-kol yapmak neyin nesi? Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var. Görüyorsun bir şey olacağını. Artık yapma... Sanki olay çıksın istiyormuşsun gibi hava yaratıyorsun.'