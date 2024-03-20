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Fatih Altaylı Çöpten Gıda Alan Yaşlıları Örnek Göstererek Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti

Fatih Altaylı Çöpten Gıda Alan Yaşlıları Örnek Göstererek Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti

Fatih Altaylı
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 22:53

Gündem yorumlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı yeni videosunda söyledikleriyle yine herkesin ilgisini çekti. Seçim öncesi ülkenin geldiği hale değinen Fatih Altaylı, çöpten yemek ayrıştıran yaşlıları örnek göstererek isyan bayraklarını çekti.

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Gazeteci Fatih Altaylı gündemdeki konulara ilişkin yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri.

Gazeteci Fatih Altaylı gündemdeki konulara ilişkin yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri.

Kişisel YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videolarla sık sık sosyal medyada paylaşılan ve yorumlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı, bir kesim tarafından oldukça sevilip desteklerken kimileri tarafından desteklenmiyor.

Ülkedeki güncel konular açısından yorumlarını esirgemeyen Altaylı, ekonomik açıdan da düşüncelerini sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ülkedeki güncel konular açısından yorumlarını esirgemeyen Altaylı, ekonomik açıdan da düşüncelerini sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekonomi konusunda yorum yapmaktan oldukça hoşlandığını ve gündemin en dikkat çeken konusunun her zaman ekonomi olduğunu söyleyen Altaylı'nın ifadeleri sosyal medyada da tartışmaların fitilini ateşliyor.

Son olarak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında yaşananların ardından yorumlarını paylaşan Fatih Altaylı, "Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var." demişti.

Son olarak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında yaşananların ardından yorumlarını paylaşan Fatih Altaylı, "Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var." demişti.

'Sahanın ortasında dakikalarca tepinip tribünlere el-kol yapmak neyin nesi? Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var. Görüyorsun bir şey olacağını. Artık yapma... Sanki olay çıksın istiyormuşsun gibi hava yaratıyorsun.'

Burada bahsetmiştik:

Altaylı yayınladığı "Ekonomi ve İnsanca Yaşamak" isimli son videoda ülkenin son haline değinerek isyan etti.

Altaylı yayınladığı "Ekonomi ve İnsanca Yaşamak" isimli son videoda ülkenin son haline değinerek isyan etti.

'Enflasyon sebep, faiz sonuç dendiği anda iş patladı gitti. 6 ay sürseydi sıkıntı olmazdı ama bu üç senedir sürüyor. Ve giderek de etkisini arttırarak giderek insanların aç kalmasına sebebiyet veriyor.'

Çocuklarının beslenmelerine sandviç koyamayan ailelerden, market çöplerinden gıda maddesi ayrıştıran yaşlılara değindi ve konuyu seçime bağladı.

Çocuklarının beslenmelerine sandviç koyamayan ailelerden, market çöplerinden gıda maddesi ayrıştıran yaşlılara değindi ve konuyu seçime bağladı.

'Analar babalar çocuklarının okul çantasına bir sandviç koyamıyorlar. Yaşlı başlı insanlar market çöplerinden gıda maddesi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Hastanelerde kuyruklar var, ilaç alamıyorlar. İlaç için giderek artan miktarda fark ödemek insanların cebine dokunmaya başladı.'

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Altaylı'nın bu sözlerine çoğu kişi destek verdi.

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