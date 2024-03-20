Fatih Altaylı Çöpten Gıda Alan Yaşlıları Örnek Göstererek Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti
Fatih Altaylı Çöpten Gıda Alan Yaşlıları Örnek Göstererek Ülkenin Geldiği Hale İsyan Etti
Gündem yorumlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı yeni videosunda söyledikleriyle yine herkesin ilgisini çekti. Seçim öncesi ülkenin geldiği hale değinen Fatih Altaylı, çöpten yemek ayrıştıran yaşlıları örnek göstererek isyan bayraklarını çekti.
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Gazeteci Fatih Altaylı gündemdeki konulara ilişkin yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri.
Ülkedeki güncel konular açısından yorumlarını esirgemeyen Altaylı, ekonomik açıdan da düşüncelerini sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında yaşananların ardından yorumlarını paylaşan Fatih Altaylı, "Fenerbahçeliler bana kızacak, sevinmek hakkınız ama her şeyin limiti var." demişti.
Altaylı yayınladığı "Ekonomi ve İnsanca Yaşamak" isimli son videoda ülkenin son haline değinerek isyan etti.
Çocuklarının beslenmelerine sandviç koyamayan ailelerden, market çöplerinden gıda maddesi ayrıştıran yaşlılara değindi ve konuyu seçime bağladı.
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Altaylı'nın bu sözlerine çoğu kişi destek verdi.
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