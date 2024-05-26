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Farklı Farklı İşlerden İnsanlar Meslekleri Hakkındaki En Büyük Yanlış Anlaşılmayı Anlatıyor

Farklı Farklı İşlerden İnsanlar Meslekleri Hakkındaki En Büyük Yanlış Anlaşılmayı Anlatıyor

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 14:31

Herkes yaşamını kazanmak için farklı mesleklerde çalışıyor. Bununla beraber bazı mesleklerin diğerlerinden çok daha yanlış anlaşıldığını söylememiz lazım. Bugün, meslekler hakkındaki en büyük yanlış anlaşılmalara bakıyor olacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kütüphanede çalışıyorum ve insanlar bütün gün kitap okuduğumuzu düşünüyor."

'Aslında araştırmacılara yardımcı oluyor, veri merkezlerini yönetiyor ve topluluk projeleri yönetiyoruz.'

2. "Çevirmenlerin sözlüğe ihtiyaç duymadıklarını düşünen çok insan var."

2. "Çevirmenlerin sözlüğe ihtiyaç duymadıklarını düşünen çok insan var."

'Üzgünüm ama on binlerce kelimeyi kafamdan bilemem.'

3. "Taksi sürerken düşündüğünüz gibi sürekli ünlü insanlarla tanışmıyoruz."

3. "Taksi sürerken düşündüğünüz gibi sürekli ünlü insanlarla tanışmıyoruz."

'Ayrıca bütün yolcularımız psikopat da değil.'

4. "Elektrikçi olarak mesleğimizin kalifiye olmadığını düşünen ve bizi hor gören birçok insan var."

4. "Elektrikçi olarak mesleğimizin kalifiye olmadığını düşünen ve bizi hor gören birçok insan var."

'Gerçekteyse birçok eğtimden geçmemiz gerekiyor.'

5. "Çiftçi olarak birçok insan 'toprakla tekrar bağlanmak' için iş gücümüze girmek istiyor."

5. "Çiftçi olarak birçok insan 'toprakla tekrar bağlanmak' için iş gücümüze girmek istiyor."

'Çiftçilik günlerce uzun saatler çalışmanızı gerektiren ağır bir iş. Ayrıca kazandığımız parayla ucu ucuna anca geçiniyoruz. Düşündüğünüz gibi bir meslek değil yani...'

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6. "Hayvan barınaklarının tatlı köpek ve kedilerle dolu olduğunu düşünüyorsunuz ama işimizin çoğu kum temizlemekle ve iş yapmakla geçiyor..."

6. "Hayvan barınaklarının tatlı köpek ve kedilerle dolu olduğunu düşünüyorsunuz ama işimizin çoğu kum temizlemekle ve iş yapmakla geçiyor..."

7. "Kodlamacı olarak büyük bir firmada çalışıyorum ve düşündüğünüzün aksine karanlık odalarda oturup tüm gün bilgisiyarda kod yazmıyoruz."

7. "Kodlamacı olarak büyük bir firmada çalışıyorum ve düşündüğünüzün aksine karanlık odalarda oturup tüm gün bilgisiyarda kod yazmıyoruz."

'Oldukça takım işine dayanan bir meslek.'

8. "Avukat olarak söylemem gerekiyor ki, ücretlerimizi sırf seni kazıklamak için arttırmıyoruz."

8. "Avukat olarak söylemem gerekiyor ki, ücretlerimizi sırf seni kazıklamak için arttırmıyoruz."

'Ayrıca etrafta kötü niyetli avukatlar olsa da, çoğumuz oldukça etik çalışıyor çünkü en küçük hatamızda bile avukatlık belgemiz elimizden alınabilir.'

9. "Teknik destek olarak çalışıyorum ve sırf tembel olduğumuz için bilgisiyarını açıp kapatmanı söylemiyoruz."

9. "Teknik destek olarak çalışıyorum ve sırf tembel olduğumuz için bilgisiyarını açıp kapatmanı söylemiyoruz."

'Genelde kapatıp açmanın sorunların yüzde 70'ini çözdüğünü söyleyebilirim.'

10. "İnsanlar genelde aşçı olmanın eğlenceli ve prestijli olduğunu düşünüyor ama gerçekteyse uzun saatler boyunca aşırı stres içerisinde çalışıyorsunuz."

10. "İnsanlar genelde aşçı olmanın eğlenceli ve prestijli olduğunu düşünüyor ama gerçekteyse uzun saatler boyunca aşırı stres içerisinde çalışıyorsunuz."
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11. "Grafik tasarımcıyım ve sadece birkaç saat içinde iyi bir proje oluşturmamın imkanı yok!"

11. "Grafik tasarımcıyım ve sadece birkaç saat içinde iyi bir proje oluşturmamın imkanı yok!"

'İyi bir proje günlerini alabilir ve Canva bilmek seni grafik tasarımcı yapmıyor.'

12. "Veteriner olarak bu işte para için olmadığımı söylemem lazım."

'Ayrıca tek bir bakışta köpeğinin sorununu anlamama imkan yok.'

13. "Muhasebeci olarak çalışıyorum ve bu işi yapmak için matematiğinin iyi olmasına gerek olmadığını söylemem lazım."

14. "Müzik sanatçısıyım ve düşündüğünüz gibi 'yetenek' ile doğmadım."

14. "Müzik sanatçısıyım ve düşündüğünüz gibi 'yetenek' ile doğmadım."

'Bütün hayatım boyunca çalıştım ve iyi öğretmenlerden ders alabilmek için yüksek miktarlarda para ödedim.'

15. "Çilingir olarak çalışıyorum ve birçok insan sadece kilit kırdığımızı düşünüyor. Gerçekteyse problem çözme yeteneğimiz ile güvenlik sorunlarını çözümlememiz gerekiyor."

15. "Çilingir olarak çalışıyorum ve birçok insan sadece kilit kırdığımızı düşünüyor. Gerçekteyse problem çözme yeteneğimiz ile güvenlik sorunlarını çözümlememiz gerekiyor."
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16. "Otomatik pilot bize çok yardımcı oluyor olabilir ama biz de o sürede yatmıyoruz heralde."

16. "Otomatik pilot bize çok yardımcı oluyor olabilir ama biz de o sürede yatmıyoruz heralde."

'Karmaşık birçok sistem var ve ayrıca düzenli olarak iletişimde kalmamız gerekiyor.'

17. "Bir terapist olarak bu işte para için çalışan bir manyak olmadığımı söylemem lazım."

17. "Bir terapist olarak bu işte para için çalışan bir manyak olmadığımı söylemem lazım."

'Ayrıca birisiyle oturunca hemen akıllarını okumayı deneyip, psiko-analizler yapmıyorum.'

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