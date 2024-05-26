Farklı Farklı İşlerden İnsanlar Meslekleri Hakkındaki En Büyük Yanlış Anlaşılmayı Anlatıyor
Farklı Farklı İşlerden İnsanlar Meslekleri Hakkındaki En Büyük Yanlış Anlaşılmayı Anlatıyor
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Herkes yaşamını kazanmak için farklı mesleklerde çalışıyor. Bununla beraber bazı mesleklerin diğerlerinden çok daha yanlış anlaşıldığını söylememiz lazım. Bugün, meslekler hakkındaki en büyük yanlış anlaşılmalara bakıyor olacağız.
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1. "Kütüphanede çalışıyorum ve insanlar bütün gün kitap okuduğumuzu düşünüyor."
2. "Çevirmenlerin sözlüğe ihtiyaç duymadıklarını düşünen çok insan var."
3. "Taksi sürerken düşündüğünüz gibi sürekli ünlü insanlarla tanışmıyoruz."
4. "Elektrikçi olarak mesleğimizin kalifiye olmadığını düşünen ve bizi hor gören birçok insan var."
5. "Çiftçi olarak birçok insan 'toprakla tekrar bağlanmak' için iş gücümüze girmek istiyor."
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6. "Hayvan barınaklarının tatlı köpek ve kedilerle dolu olduğunu düşünüyorsunuz ama işimizin çoğu kum temizlemekle ve iş yapmakla geçiyor..."
7. "Kodlamacı olarak büyük bir firmada çalışıyorum ve düşündüğünüzün aksine karanlık odalarda oturup tüm gün bilgisiyarda kod yazmıyoruz."
8. "Avukat olarak söylemem gerekiyor ki, ücretlerimizi sırf seni kazıklamak için arttırmıyoruz."
9. "Teknik destek olarak çalışıyorum ve sırf tembel olduğumuz için bilgisiyarını açıp kapatmanı söylemiyoruz."
10. "İnsanlar genelde aşçı olmanın eğlenceli ve prestijli olduğunu düşünüyor ama gerçekteyse uzun saatler boyunca aşırı stres içerisinde çalışıyorsunuz."
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11. "Grafik tasarımcıyım ve sadece birkaç saat içinde iyi bir proje oluşturmamın imkanı yok!"
12. "Veteriner olarak bu işte para için olmadığımı söylemem lazım."
13. "Muhasebeci olarak çalışıyorum ve bu işi yapmak için matematiğinin iyi olmasına gerek olmadığını söylemem lazım."
14. "Müzik sanatçısıyım ve düşündüğünüz gibi 'yetenek' ile doğmadım."
15. "Çilingir olarak çalışıyorum ve birçok insan sadece kilit kırdığımızı düşünüyor. Gerçekteyse problem çözme yeteneğimiz ile güvenlik sorunlarını çözümlememiz gerekiyor."
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16. "Otomatik pilot bize çok yardımcı oluyor olabilir ama biz de o sürede yatmıyoruz heralde."
17. "Bir terapist olarak bu işte para için çalışan bir manyak olmadığımı söylemem lazım."
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