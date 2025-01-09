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Fantastik Korku Dizisi Grimm, Sinemaya Uyarlanıyor

Fantastik Korku Dizisi Grimm, Sinemaya Uyarlanıyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 15:22

NBC’nin 2011-2017 yılları arasında yayınladığı Grimm dizisi en sevilen fantastik-korku dizileri arasında gösteriliyor. Final yaptıktan sonra bile sık sık gündem olan dizi hakkında müjdeli bir haber geldi. 6 sezon süren dizinin filmi çekilecek.

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2011-2017 yılları arasında NBC'de yayınlanan fantastik korku dizisi Grimm, tam 6 sezon sürmüştü.

2011-2017 yılları arasında NBC'de yayınlanan fantastik korku dizisi Grimm, tam 6 sezon sürmüştü.

Masallardan ilham alan dizi yalnızca ABD değil, tüm dünyada büyük yükseliş yaşamış ve en çok izlenen diziler arasında yer almıştı.

Masallardan ilham alan dizi yalnızca ABD değil, tüm dünyada büyük yükseliş yaşamış ve en çok izlenen diziler arasında yer almıştı.

Grimm soyundan gelen Dedektif Nick Burkhardt’ın, insanların arasında yaşayan doğaüstü yaratıkları keşfetmesini konu alan diziden yıllar sonra müjdeli bir haber geldi.

Grimm soyundan gelen Dedektif Nick Burkhardt’ın, insanların arasında yaşayan doğaüstü yaratıkları keşfetmesini konu alan diziden yıllar sonra müjdeli bir haber geldi.

NBC’nin popüler korku dizisi Grimm, Peacock tarafından beyaz perdeye taşınıyor.

NBC’nin popüler korku dizisi Grimm, Peacock tarafından beyaz perdeye taşınıyor.

Filmin senaryosu Drop Dead Diva dizisinin yaratıcısı Josh Berman’a emanet edilirken Hazy Mills Productions ve Universal Television’ın da desteği olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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