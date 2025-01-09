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Bülent Ersoy'un Zombi Olduğu Kutsal Damacana 5: Zombi'den Yeni Fragman

Bülent Ersoy'un Zombi Olduğu Kutsal Damacana 5: Zombi'den Yeni Fragman

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 14:43

Türk sinemasının uzun soluklu film serilerinden Kutsal Damacana, 5. filmiyle 17 Ocak günü vizyona girecek. Bülent Ersoy'un zombi olarak rol aldığı film şimdiden merakla bekleniyor. Vizyon tarihine sayılı gün kalan Kutsal Damacana 5: Zombi'den yeni fragman geldi.

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Türk sinemasına damga vuran işlerden Kutsal Damacana'nın 5. devam filmi Zombi, 17 Ocak günü vizyona girecek.

Türk sinemasına damga vuran işlerden Kutsal Damacana'nın 5. devam filmi Zombi, 17 Ocak günü vizyona girecek.

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu'na Bülent Ersoy, Oğuzhan Uğur ve Kibariye'nin eşlik ettiği filmde Bülent Ersoy'un zombi hali gündem olmuştu.

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu'na Bülent Ersoy, Oğuzhan Uğur ve Kibariye'nin eşlik ettiği filmde Bülent Ersoy'un zombi hali gündem olmuştu.

Fikret, Asım ve Artin'in baş düşmanları İblis'le bu defa tüm dünyaya yayılan zombi salgınıyla mücadele edeceği film için geri sayım başlamışken filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Fikret, Asım ve Artin'in baş düşmanları İblis'le bu defa tüm dünyaya yayılan zombi salgınıyla mücadele edeceği film için geri sayım başlamışken filmden yeni bir fragman yayınlandı.

İşte Kutsal Damacana 5: Zombi'nin yeni fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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