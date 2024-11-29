Fan Anketi Geldi! Sizce 'İlk ve Son'un Üçüncü Sezonunda Hangi Dizi Çifti Oynamalı?
Fan Anketi Geldi! Sizce 'İlk ve Son'un Üçüncü Sezonunda Hangi Dizi Çifti Oynamalı?
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde oynadığı 'İlk ve Son' ikinci sezonuyla final yaptı. Tabii finalin ardından üçüncü sezonun da geleceği söylendi. Bunu duyan dizi fanları Güneş ve Serkan karakteri için gönlündeki isimleri sosyal medyada paylaştı. Biz de Onedio olarak size soralım dedik. Sizce 'İlk ve Son'un üçüncü sezonunda hangi çift oynamalı? Buyrun ankete...
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BluTV'nin çok sevilen dizisi 'İlk ve Son' ikinci sezonuyla final yaptı. Ulaş Tuna Astepe'yi Cihan, Hazal Subaşı'yı ise Nilüfer rolünde izledik.
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Dizi final yaptı yapmasına ama üçüncü sezon haberi de hemen geldi. Yeni sezonda Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesinin ekrana geleceğini öğrendik. Tabii bu bilginin ardından dizi fanları senarist Hakan Bonomo'ya iki karakter için alternatif partnerler önermeye başladı bile.
Hazır fanlar en favori çiftlerini önermeye başladığına göre biz de sizlere soralım dedik.
Sizce 'İlk ve Son'un üçüncü sezonunda kimler oynamalı? Hadi buyrun ankete...
Siz 'İlk ve Son'un üçüncü sezonunda kimlerin birlikte oynamasını istersiniz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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