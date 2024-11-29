Fan Anketi Geldi! Sizce 'İlk ve Son'un Üçüncü Sezonunda Hangi Dizi Çifti Oynamalı?

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde oynadığı 'İlk ve Son' ikinci sezonuyla final yaptı. Tabii finalin ardından üçüncü sezonun da geleceği söylendi. Bunu duyan dizi fanları Güneş ve Serkan karakteri için gönlündeki isimleri sosyal medyada paylaştı. Biz de Onedio olarak size soralım dedik. Sizce 'İlk ve Son'un üçüncü sezonunda hangi çift oynamalı? Buyrun ankete...