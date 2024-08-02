Fakirliklerini Tek Cümlede Mizahi Bir Şekilde Özetleyen Kullanıcılar
Fakirliklerini Tek Cümlede Mizahi Bir Şekilde Özetleyen Kullanıcılar
Fakirlik bazen sadece maddi değil, aynı zamanda yaratıcı bir dille de ifade edilebilir. Twitter kullanıcıları, cüzdanlarının darlığını tatlı bir şekilde özetleyerek hem güldürdü çoğu zaman da düşündürdü.
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Twitter'da kullanıcılar, maddi durumlarını esprili bir şekilde ifade etmekte oldukça yaratıcı. İşte bu tweet altına gelen, fakirliklerini tek cümlede özetlemekte başarılı kullanıcılar 👇
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