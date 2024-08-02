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Fakirliklerini Tek Cümlede Mizahi Bir Şekilde Özetleyen Kullanıcılar

Fakirliklerini Tek Cümlede Mizahi Bir Şekilde Özetleyen Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 09:19 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 09:21

Fakirlik bazen sadece maddi değil, aynı zamanda yaratıcı bir dille de ifade edilebilir. Twitter kullanıcıları, cüzdanlarının darlığını tatlı bir şekilde özetleyerek hem güldürdü çoğu zaman da düşündürdü.

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Twitter'da kullanıcılar, maddi durumlarını esprili bir şekilde ifade etmekte oldukça yaratıcı. İşte bu tweet altına gelen, fakirliklerini tek cümlede özetlemekte başarılı kullanıcılar 👇

Twitter'da kullanıcılar, maddi durumlarını esprili bir şekilde ifade etmekte oldukça yaratıcı. İşte bu tweet altına gelen, fakirliklerini tek cümlede özetlemekte başarılı kullanıcılar 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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