Görüş Bildir
Haberler
Video
Tanışma Uygulamasıyla Gidilen İlk Buluşmada Hesap Problemi

Tanışma Uygulamasıyla Gidilen İlk Buluşmada Hesap Problemi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 08:42

İçerik Devam Ediyor

Yıllardır bitmeksizin bir tartışma olarak devam eden hesap meselesi videolara da konu oluyor. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli sorusuna yanıtlar değişkenlik gösteriyor. Bir içerik üreticisi de tanışma uygulaması vesilesiyle gidilen ilk buluşmada hesaba nasıl karar verildiğine dair bir parodi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç adamın hesabı ödeyip ödemeyeceği karşısındaki kişinin ona mı yoksa eve mi gideceğine bağlıydı.

Genç adamın hesabı ödeyip ödemeyeceği karşısındaki kişinin ona mı yoksa eve mi gideceğine bağlıydı.

Kadın kendi evine gitmeyi seçince hesaplar ayrı ayrı ödenmişti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Kadın kendi evine gitmeyi seçince hesaplar ayrı ayrı ödenmişti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın