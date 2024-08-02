Tanışma Uygulamasıyla Gidilen İlk Buluşmada Hesap Problemi

Yıllardır bitmeksizin bir tartışma olarak devam eden hesap meselesi videolara da konu oluyor. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli sorusuna yanıtlar değişkenlik gösteriyor. Bir içerik üreticisi de tanışma uygulaması vesilesiyle gidilen ilk buluşmada hesaba nasıl karar verildiğine dair bir parodi çekti.