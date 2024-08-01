Yaratıcı Parodisiyle Görüldü Yemeye Doymak Bilmeden Mesaj Atanları Canlandırdı

@mehmetalioral adlı komedi içerik üreticisi yeni paylaşımıyla sosyal medyada beğenileri topladı. Yaratıcı içerik üreticisi paylaşımında ısrarla mesaj atan, DM’den yürüyenlere bi’ parodi çekmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi paylaşımı “DM kutunda 3 yıldır bekleyen çocuk” notuyla yapmıştı.
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Atılan mesajları kelimesi kelimesine doğru şekilde canlandıran içerik üreticisi hepimizi güldürdü.
İşte detaylar 👇
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