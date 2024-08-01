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Yaratıcı Parodisiyle Görüldü Yemeye Doymak Bilmeden Mesaj Atanları Canlandırdı

Yaratıcı Parodisiyle Görüldü Yemeye Doymak Bilmeden Mesaj Atanları Canlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 23:42

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@mehmetalioral adlı komedi içerik üreticisi yeni paylaşımıyla sosyal medyada beğenileri topladı. Yaratıcı içerik üreticisi paylaşımında ısrarla mesaj atan, DM’den yürüyenlere bi’ parodi çekmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi paylaşımı “DM kutunda 3 yıldır bekleyen çocuk” notuyla yapmıştı.

İçerik üreticisi paylaşımı “DM kutunda 3 yıldır bekleyen çocuk” notuyla yapmıştı.

Atılan mesajları kelimesi kelimesine doğru şekilde canlandıran içerik üreticisi hepimizi güldürdü.

Atılan mesajları kelimesi kelimesine doğru şekilde canlandıran içerik üreticisi hepimizi güldürdü.

İşte detaylar 👇

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