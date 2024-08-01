Malatya’da Yaptırdığı Köy Evini Abartan Baba Gözleri Kamaştırdı

Babaların köy evlerine olan aşkını bilirsiniz. Son zamanlarda da şehirlerde nüfusun artması sebebiyle köylerinde daha çok vakit geçirmek isteyen ailelerin bir bir köy evi yaptırdığını görüyoruz. Ancak bunlar pek de alışık olduğumuz türden mimariye sahip olmuyorlar.