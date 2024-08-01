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Malatya’da Yaptırdığı Köy Evini Abartan Baba Gözleri Kamaştırdı

Malatya’da Yaptırdığı Köy Evini Abartan Baba Gözleri Kamaştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 22:57

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Babaların köy evlerine olan aşkını bilirsiniz. Son zamanlarda da şehirlerde nüfusun artması sebebiyle köylerinde daha çok vakit geçirmek isteyen ailelerin bir bir köy evi yaptırdığını görüyoruz. Ancak bunlar pek de alışık olduğumuz türden mimariye sahip olmuyorlar.

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Köy evi denince akla muntazam evlerden ziyade daha mütevazi evler geliyor.

Köy evi denince akla muntazam evlerden ziyade daha mütevazi evler geliyor.

@sedabztp_ adlı TikTok kullanıcısı da “Her babanın hayalidir köye ev yaptırmak” notuyla yaptığı paylaşımıyla viral oldu.

@sedabztp_ adlı TikTok kullanıcısı da “Her babanın hayalidir köye ev yaptırmak” notuyla yaptığı paylaşımıyla viral oldu.

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