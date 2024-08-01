Malatya’da Yaptırdığı Köy Evini Abartan Baba Gözleri Kamaştırdı

Babaların köy evlerine olan aşkını bilirsiniz. Son zamanlarda da şehirlerde nüfusun artması sebebiyle köylerinde daha çok vakit geçirmek isteyen ailelerin bir bir köy evi yaptırdığını görüyoruz. Ancak bunlar pek de alışık olduğumuz türden mimariye sahip olmuyorlar.
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Köy evi denince akla muntazam evlerden ziyade daha mütevazi evler geliyor.
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@sedabztp_ adlı TikTok kullanıcısı da “Her babanın hayalidir köye ev yaptırmak” notuyla yaptığı paylaşımıyla viral oldu.
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