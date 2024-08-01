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Anne ve Babasıyla Kim Beni Daha İyi Tanıyor Oyununu Oynayan İçerik Üreticisi Hepimize Tebessüm Ettirdi

Anne ve Babasıyla Kim Beni Daha İyi Tanıyor Oyununu Oynayan İçerik Üreticisi Hepimize Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 21:24

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İpek Ersan adlı içerik üreticisi anne ve babasıyla sosyal medyanın meşhur akımlarından “Kim beni daha iyi tanıyor?” oyununu oynadı. Ailenin bu neşeli halleri kısa sürede etkileşim aldı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Anne ve babasına sorular soran genç kadına özellikle babası çok hırslı cevaplar veriyordu.

Anne ve babasına sorular soran genç kadına özellikle babası çok hırslı cevaplar veriyordu.

Üst üste doğru yanıtlar veren adamın neşesi hepimize tebessüm ettirdi.

Üst üste doğru yanıtlar veren adamın neşesi hepimize tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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