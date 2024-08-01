Bıyıklarındaki Seyreklikleri Takma Kirpikle Kapatan Adam Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sosyal medyada her geçen daha neler göreceğiz demediğimiz bir an olmuyor. Şimdilerdeyse bıyıklarındaki seyrekliklere ve dolgun dudak isteğine kendi yöntemleriyle çare bulan bir adam revaçta. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Takma kirpiklerin daha önce bıyıklara takıldığını görmediyseniz aramıza hoş geldiniz. İçerik üreticisi bıyıklarındaki seyreklikleri bu yöntemle çözdü.
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Dudağını dolgunlaştırmak içinse dudağının altına yapıştırdığı çift taraflı bantla yeni bir görünüm yakaladı.
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