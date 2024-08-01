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Kayınvalide Taklidi Yaparken Dozu Kaçıran İçerik Üreticisi O Anları Adeta Yaşattı

Kayınvalide Taklidi Yaparken Dozu Kaçıran İçerik Üreticisi O Anları Adeta Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 18:48

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@ipekcahide1 adlı TikTok kullanıcısı oyunculuk performansıyla beğenileri topladığı içerikler üretiyor. Yetenekli kadın seri olarak paylaştığı içerikleriyle izleyiciye adeta karakteri hissettiyor. Bu serilerinden biri de kayınvalideleri taklit ettiği seri.

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Mimiklerden, ses tonuna kadar resmen kayınvalide rolü için yaratılmış dedirten içerik üreticisi sizleri de etkileyecek.

Mimiklerden, ses tonuna kadar resmen kayınvalide rolü için yaratılmış dedirten içerik üreticisi sizleri de etkileyecek.

Bakalım izledikten sonra sizin düşünceleriniz ne yönde olacak? O zaman yorumlarda buluşalım!

Bakalım izledikten sonra sizin düşünceleriniz ne yönde olacak? O zaman yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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