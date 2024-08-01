Kayınvalide Taklidi Yaparken Dozu Kaçıran İçerik Üreticisi O Anları Adeta Yaşattı

@ipekcahide1 adlı TikTok kullanıcısı oyunculuk performansıyla beğenileri topladığı içerikler üretiyor. Yetenekli kadın seri olarak paylaştığı içerikleriyle izleyiciye adeta karakteri hissettiyor. Bu serilerinden biri de kayınvalideleri taklit ettiği seri.