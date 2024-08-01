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Bir İçerik Üreticisi Olimpiyat Madalyalarına Karşılık Verilen Para Ödüllerini Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Olimpiyat Madalyalarına Karşılık Verilen Para Ödüllerini Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 20:27

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Geçtiğimiz günlerde başlayan Paris 2024 açılış seromonisiyle dünyayı sarsarken karşılaşmaların başlamasıyla da heyecanla takip ediliyor. Bir süre daha gündemimiz Paris 2024 olacak. Bir içerik üreticisi de madalyalara karşılık olarak ülkelerin verdiği ödülleri sıraladı.

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Öncelikle madalyalara verilen ödüller altın, gümüş ve bronz madalya için farklılıklar gösteriyordu.

Öncelikle madalyalara verilen ödüller altın, gümüş ve bronz madalya için farklılıklar gösteriyordu.

Singapur altın madalya için 730 bin dolar, gümüş için 369 bin dolar, bronz içinse 184 bin dolar ödül vererek listede 1. sırada yer alıyordu.

Singapur altın madalya için 730 bin dolar, gümüş için 369 bin dolar, bronz içinse 184 bin dolar ödül vererek listede 1. sırada yer alıyordu.

Net bir kaynak olmamakla birlikte Türkiye’nin ise altın madalyaya 1000 Cumhuriyet altını, gümüş madalyaya 600 Cumhuriyet altını, bronz madalyaya 300 Cumhuriyet altını söyleniyor.

Net bir kaynak olmamakla birlikte Türkiye’nin ise altın madalyaya 1000 Cumhuriyet altını, gümüş madalyaya 600 Cumhuriyet altını, bronz madalyaya 300 Cumhuriyet altını söyleniyor.

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