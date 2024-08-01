Bir İçerik Üreticisi Olimpiyat Madalyalarına Karşılık Verilen Para Ödüllerini Sıraladı

Geçtiğimiz günlerde başlayan Paris 2024 açılış seromonisiyle dünyayı sarsarken karşılaşmaların başlamasıyla da heyecanla takip ediliyor. Bir süre daha gündemimiz Paris 2024 olacak. Bir içerik üreticisi de madalyalara karşılık olarak ülkelerin verdiği ödülleri sıraladı.