İBB Kent Lokantası’nın 35 TL Olan Tabldotlarına Vatandaştan Övgüler Yağıyor

İBB Kent Lokantaları sık sık uygun fiyatlı ve lezzetli menüleriyle konuşuluyor. Vatandaşlarla yapılan röportajlarda herkes beğenilerini dile getiriyor. Şimdiyse İBB Kent Lokantalarının 35 TL olan menüsü için vatandaşlara mikrofon uzatıldı.