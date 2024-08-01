4 Yaşındaki Çocuk ve Babasının Ölümüne Sebep Olan Ehliyetsiz Sürücünün Tepki Çeken Paylaşımı

Yalova’da yaşanan olayda baba ve 4 yaşındaki oğlu karşıdan karşıya geçmek isterken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla acı bir şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.’nın kontrolündeki araç Yalova’nın Altınova ilçesinde baba ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.
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Olayın ardından M.C.K.’nın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 17 yaşındaki M.C.K.’nın lüks aracıyla “Arabasına güvenenleri bekleriz.” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.
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