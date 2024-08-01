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4 Yaşındaki Çocuk ve Babasının Ölümüne Sebep Olan Ehliyetsiz Sürücünün Tepki Çeken Paylaşımı

4 Yaşındaki Çocuk ve Babasının Ölümüne Sebep Olan Ehliyetsiz Sürücünün Tepki Çeken Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 22:27

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Yalova’da yaşanan olayda baba ve 4 yaşındaki oğlu karşıdan karşıya geçmek isterken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla acı bir şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.’nın kontrolündeki araç Yalova’nın Altınova ilçesinde baba ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.’nın kontrolündeki araç Yalova’nın Altınova ilçesinde baba ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Olayın ardından M.C.K.’nın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 17 yaşındaki M.C.K.’nın lüks aracıyla “Arabasına güvenenleri bekleriz.” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Olayın ardından M.C.K.’nın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 17 yaşındaki M.C.K.’nın lüks aracıyla “Arabasına güvenenleri bekleriz.” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

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