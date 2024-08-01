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Adıyaman'daki Kreş Hakkında Skandal İddialar: Denetim Sırasında Çocukları Yağmur Altında Beklettiler

Adıyaman'daki Kreş Hakkında Skandal İddialar: Denetim Sırasında Çocukları Yağmur Altında Beklettiler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.08.2024 - 21:51

Adıyaman’da, bir kreşte kalan çocukların, kreş çalışanları tarafından denetim esnasında çatıya çıkarılarak yağmur altında bekletildiği iddiası üzerine aileler soluğu savcılıkta aldı. Gündüz saatlerinde çarşafa sarılmış halde iç içe yerde uyutulan çocukların görüntüsü ise pes dedirtti.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi’nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubuna ait yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi. Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi’nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubuna ait yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi. Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri esnada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi.

Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri esnada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi.

Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişimi esnasında çekilen bazı görüntüleri veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişimi esnasında çekilen bazı görüntüleri veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Soruşturmanın ileriki zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

Soruşturmanın ileriki zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.
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