Adıyaman'daki Kreş Hakkında Skandal İddialar: Denetim Sırasında Çocukları Yağmur Altında Beklettiler

Adıyaman’da, bir kreşte kalan çocukların, kreş çalışanları tarafından denetim esnasında çatıya çıkarılarak yağmur altında bekletildiği iddiası üzerine aileler soluğu savcılıkta aldı. Gündüz saatlerinde çarşafa sarılmış halde iç içe yerde uyutulan çocukların görüntüsü ise pes dedirtti.