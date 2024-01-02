Ezhel'in Annesi ile Markette Kasa Sırasında Karşılaşan Kullanıcının Bir Garip Anısı Hepimizi Patlattı!

Alizade ve Ezhel'in arasındaki aşk dedikodularına bile tahammül edemeyen anne Ulya Turgut'un çıkışı sosyal medyada gündem olmuştu. Twitter (X)'da Ezhel'in annesi ile markette kasada sıra beklerken karşılaştığını iddia eden bir kullanıcı anısını anlattı. Hikaye hepimize kahkaha attırdı.