Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ezhel'in Annesi ile Markette Kasa Sırasında Karşılaşan Kullanıcının Bir Garip Anısı Hepimizi Patlattı!

Ezhel'in Annesi ile Markette Kasa Sırasında Karşılaşan Kullanıcının Bir Garip Anısı Hepimizi Patlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 17:58

Alizade ve Ezhel'in arasındaki aşk dedikodularına bile tahammül edemeyen anne Ulya Turgut'un çıkışı sosyal medyada gündem olmuştu. Twitter (X)'da Ezhel'in annesi ile markette kasada sıra beklerken karşılaştığını iddia eden bir kullanıcı anısını anlattı. Hikaye hepimize kahkaha attırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alizade ve Ezhel'in Almanya'da buluşup sosyal medyadan takipçileri ile paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu.

Alizade ve Ezhel'in Almanya'da buluşup sosyal medyadan takipçileri ile paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu.

Herkes onları arkadaş zannederken Alizade'nin yaptığı paylaşım kafalarda soru işaretleri oluşturunca aşk dedikoduları da aldı başını gitti.👇🏻

Herkes onları arkadaş zannederken Alizade'nin yaptığı paylaşım kafalarda soru işaretleri oluşturunca aşk dedikoduları da aldı başını gitti.👇🏻

Alizade'nin "Enişteniz" diye paylaştığı poza yalnızca takipçilerden değil, Ezhel'in annesinden de yorum geldi. Hem de veto!

Alizade'nin "Enişteniz" diye paylaştığı poza yalnızca takipçilerden değil, Ezhel'in annesinden de yorum geldi. Hem de veto!

Ezhel'in annesinden onay alamayan Alizade yine de vazgeçmedi: "Annecim ne zaman istemeye geliyosunuz biz Moscowdayiz" diye yazdı.

Ezhel'in annesinden onay alamayan Alizade yine de vazgeçmedi: "Annecim ne zaman istemeye geliyosunuz biz Moscowdayiz" diye yazdı.

Ortalık iyice karışınca sosyal medyada herkes onları konuşmaya başladı. Twitter (X)'da bir kullanıcı Ezhel'in annesinin sözlerini alıntılayıp bir anısını anlattı.

Ortalık iyice karışınca sosyal medyada herkes onları konuşmaya başladı. Twitter (X)'da bir kullanıcı Ezhel'in annesinin sözlerini alıntılayıp bir anısını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kullanıcı Ulya Hanım ile bir markette kasada sıra beklerken karşılaştığını iddia etti. Ezhel'in annesini nerden tanıdın, diye soranlara ise Ulya Turgut'un "Pardon, ben Ezhel'in annesiyim. İki parça bir şey alıp çıkacağım" diye bağırdığını söyledi.

Kullanıcı Ulya Hanım ile bir markette kasada sıra beklerken karşılaştığını iddia etti. Ezhel'in annesini nerden tanıdın, diye soranlara ise Ulya Turgut'un "Pardon, ben Ezhel'in annesiyim. İki parça bir şey alıp çıkacağım" diye bağırdığını söyledi.

Anlatılanlar gerçek mi bilinmez ancak yine de işte herkesi kahkahaya boğan o tweet👇🏻

Anlatılanlar gerçek mi bilinmez ancak yine de işte herkesi kahkahaya boğan o tweet👇🏻
twitter.com

Hikaye sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu: "Ezhel'in neden kaçıp Almanya’ya gittiği anlaşıldı!"

Hikaye sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu: "Ezhel'in neden kaçıp Almanya’ya gittiği anlaşıldı!"
twitter.com

İnanmayanlar da oldu.

İnanmayanlar da oldu.
twitter.com

😂

😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

😅

😅
twitter.com

😂

😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?