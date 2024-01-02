Ezhel'in Annesi ile Markette Kasa Sırasında Karşılaşan Kullanıcının Bir Garip Anısı Hepimizi Patlattı!
Ezhel'in Annesi ile Markette Kasa Sırasında Karşılaşan Kullanıcının Bir Garip Anısı Hepimizi Patlattı!
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Alizade ve Ezhel'in Almanya'da buluşup sosyal medyadan takipçileri ile paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu.
Herkes onları arkadaş zannederken Alizade'nin yaptığı paylaşım kafalarda soru işaretleri oluşturunca aşk dedikoduları da aldı başını gitti.👇🏻
Alizade'nin "Enişteniz" diye paylaştığı poza yalnızca takipçilerden değil, Ezhel'in annesinden de yorum geldi. Hem de veto!
Ezhel'in annesinden onay alamayan Alizade yine de vazgeçmedi: "Annecim ne zaman istemeye geliyosunuz biz Moscowdayiz" diye yazdı.
Ortalık iyice karışınca sosyal medyada herkes onları konuşmaya başladı. Twitter (X)'da bir kullanıcı Ezhel'in annesinin sözlerini alıntılayıp bir anısını anlattı.
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Kullanıcı Ulya Hanım ile bir markette kasada sıra beklerken karşılaştığını iddia etti. Ezhel'in annesini nerden tanıdın, diye soranlara ise Ulya Turgut'un "Pardon, ben Ezhel'in annesiyim. İki parça bir şey alıp çıkacağım" diye bağırdığını söyledi.
Anlatılanlar gerçek mi bilinmez ancak yine de işte herkesi kahkahaya boğan o tweet👇🏻
Hikaye sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu: "Ezhel'in neden kaçıp Almanya’ya gittiği anlaşıldı!"
İnanmayanlar da oldu.
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