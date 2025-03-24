Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri
2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olup Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Mithat Bülent Özmen bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkan Vekilliği için adı geçen üç adaydan biri olarak yer aldı. Mithat Bülent Özmen'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Peki Mithat Bülent Özmen kimdir? Eğitimi ve kariyeri ne, neden gündemde?
İşte detaylar...
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Mithat Bülent Özmen Kimdir?
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Mithat Bülent Özmen Kariyeri ve Eğitimi
Mithat Bülent Özmen Neden Gündemde?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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