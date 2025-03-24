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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 14:19

2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olup Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Mithat Bülent Özmen bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. ​Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkan Vekilliği için adı geçen üç adaydan biri olarak yer aldı. Mithat Bülent Özmen'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Peki Mithat Bülent Özmen kimdir? Eğitimi ve kariyeri ne, neden gündemde?

İşte detaylar...

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Mithat Bülent Özmen Kimdir?

Mithat Bülent Özmen Kimdir?

Mithat Bülent Özmen finans ve enerji sektörlerinden gelen bir isim. Yıllarca bankacılık, finans ve enerji alanlarında yöneticilik yaptı, büyük şirketlerde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Aynı zamanda akademide dersler de verdi. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olup Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi. Şu an belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Mithat Bülent Özmen Kariyeri ve Eğitimi

Mithat Bülent Özmen Kariyeri ve Eğitimi

Dr. Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'deki University of Kent'te uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı ve bankacılık ve finans üzerine doktora derecesi aldı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994'te Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı.Daha sonra ulusal ve uluslararası banka ve finans kuruluşlarında ve reel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir holdingde genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ'ta genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Özmen, 20 yıldır Eyüpsultan'da ikamet etmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Dr. Özmen, konut politikaları, risk yönetimi, finansal piyasalar ve finansal yönetim konularında çeşitli üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında dersler vermiştir. Ayrıca TÜSES ve SODEV üyesidir. ​

Mithat Bülent Özmen Neden Gündemde?

Mithat Bülent Özmen Neden Gündemde?

​Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, İBB Başkan Vekilliği için adı geçen üç adaydan biri. Özmen'in isminin gündeme gelmesinin sebeplerinden birisi de 2019 seçimlerinden sonra İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş olması.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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