Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen Kimdir? Eğitimi ve Kariyeri

Dr. Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'deki University of Kent'te uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı ve bankacılık ve finans üzerine doktora derecesi aldı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994'te Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı.Daha sonra ulusal ve uluslararası banka ve finans kuruluşlarında ve reel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir holdingde genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ'ta genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Özmen, 20 yıldır Eyüpsultan'da ikamet etmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Özmen, konut politikaları, risk yönetimi, finansal piyasalar ve finansal yönetim konularında çeşitli üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında dersler vermiştir. Ayrıca TÜSES ve SODEV üyesidir. ​