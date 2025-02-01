Eyüpspor Cephesinden Berke Özer'in Transferiyle İlgili Açıklama Geldi
Eyüpspor Cephesinden Berke Özer'in Transferiyle İlgili Açıklama Geldi
Transfer sezonunun gelişiyle birlikte takımlar eksik parçalarını tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray ise Muslera sonrası için planlar yapıyor. Basında yer alan isim ise Berke Özer... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Berke için Galatasaray'ın transfer zemini yokladığı iddia edildi. Eyüpspor cephesi ise transfer konusunda net konuştu.
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Bu sezon performansıyla konuşulan isimlerden olan Berke Özer, transferde de adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Eyüpspor'un kalesinde bu sezon devleşen Berke için en büyük transfer dedikodusu ise Galatasaray'la ilgili.
Galatasaray'a transferi konuşulan Berke Özer için Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.
Kulaksız, henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Transfer teklifi gelmesi halinde ise Berke'ye izin vermeyeceklerini aktardı.
Kulaksız, teklif gelmesi halinde ne tavır gösterecekleri sorusuna "Berke'yi satmayı şu an düşünmüyoruz." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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