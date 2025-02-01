Eyüpspor Cephesinden Berke Özer'in Transferiyle İlgili Açıklama Geldi

Transfer sezonunun gelişiyle birlikte takımlar eksik parçalarını tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray ise Muslera sonrası için planlar yapıyor. Basında yer alan isim ise Berke Özer... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Berke için Galatasaray'ın transfer zemini yokladığı iddia edildi. Eyüpspor cephesi ise transfer konusunda net konuştu.