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Norveç Ekibi Bodo Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçı Gelirini Filistin'e Bağışladı

Norveç Ekibi Bodo Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçı Gelirini Filistin'e Bağışladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2025 - 20:10

İsrail'in Filistin'deki soykırım girişimi dünyanın çeşitli bölgelerinden tepki gördü. Futbol sahası da bu tepkilerin bir başka alanıydı. Celtic taraftarının her fırsatta Filistin tezahüratları ve pankartları defalarca ceza alsalar da vazgeçmediler. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rus takımlarını turnuvalardan men eden UEFA ve FIFA, aynı tarifeyi İsrail takımlarına uygulamayı aklının ucundan bile geçirmedi. İsrail takımları ise gittikleri birçok yerde protesto ile karşılaştı. Norveç'te maruz kaldıkları 'dayanışma' örneği ise Filistin'in tüm ambargoya rağmen yalnız kalmadığını bir kez daha gösterdi.

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Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Bodo Glimt evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. İsrail ekibini Norveç temsilcisi 3-1 yendi.

Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Bodo Glimt evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. İsrail ekibini Norveç temsilcisi 3-1 yendi.

Bodo tribünlerinde "Tüm insanların barış içerisinde yaşadığını hayal edin" pankartı dikkat çekerken maç sonunda kulübün yaptığı jest ise yankı uyandırdı.

Bodo tribünlerinde "Tüm insanların barış içerisinde yaşadığını hayal edin" pankartı dikkat çekerken maç sonunda kulübün yaptığı jest ise yankı uyandırdı.

Bodo Glimt yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçta elde edilen geliri Filistin'e göndereceklerini duyurdu.

Bodo Glimt yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçta elde edilen geliri Filistin'e göndereceklerini duyurdu.

Açıklamada "Maccabi Tel Aviv ile evimizde oynadığımız maçın tüm normal bilet gelirini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına tahsis edeceğiz." dendi.

Açıklamada "Maccabi Tel Aviv ile evimizde oynadığımız maçın tüm normal bilet gelirini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına tahsis edeceğiz." dendi.

Yaklaşık 63 bin Euro bağışlayan kulüp barışçıl protestoları için taraftarlarına teşekkür etti ve kamuoyuna genel bir hatırlatma yaptı:

Yaklaşık 63 bin Euro bağışlayan kulüp barışçıl protestoları için taraftarlarına teşekkür etti ve kamuoyuna genel bir hatırlatma yaptı:

'Bodo Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden etkilenmeden kalamaz ve bundan sonra da kalmayacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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