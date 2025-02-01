Norveç Ekibi Bodo Glimt, Maccabi Tel Aviv Maçı Gelirini Filistin'e Bağışladı

İsrail'in Filistin'deki soykırım girişimi dünyanın çeşitli bölgelerinden tepki gördü. Futbol sahası da bu tepkilerin bir başka alanıydı. Celtic taraftarının her fırsatta Filistin tezahüratları ve pankartları defalarca ceza alsalar da vazgeçmediler. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rus takımlarını turnuvalardan men eden UEFA ve FIFA, aynı tarifeyi İsrail takımlarına uygulamayı aklının ucundan bile geçirmedi. İsrail takımları ise gittikleri birçok yerde protesto ile karşılaştı. Norveç'te maruz kaldıkları 'dayanışma' örneği ise Filistin'in tüm ambargoya rağmen yalnız kalmadığını bir kez daha gösterdi.