Shaquille O'Neal, Milli Gururumuz Alperen Şengün'le İlgili Konuştu
Shaquille O'Neal, Milli Gururumuz Alperen Şengün'le İlgili Konuştu
Alperen Şengün'ün NBA All-Star'a seçilmesi hepimizi sevince boğdu. Alperen'in emeklerinin karşılığını alması uzun zaman sonra 'ortak' bir sevinç etkisi yarattı. Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra gelen bu başarı Alperen özelinde Amerika'da da konuşuluyor. TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan ise New York'ta Shaquille O'Neal'a denk gelerek bu konuyu sordu. Shaq'ın cevapları hem gülümsetti hem de Alperen adına mutlu etti.
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Alperen Şengün'ün NBA All-Star kadrosuna seçilmesi hepimize büyük sevinç yaşattı. Houston Rockets taraftarları başta olmak üzere NBA izleyicileri de Alperen'in hakkını teslim ediyor.
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TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan da New York'ta denk geldiği Shaquille O'Neal'a bu konuyu sordu ve övgü dolu sözler duydu.
NBA efsanesi Shaq, "Alperen'i ve ailesini tebrik ederim. Harika bir oyuncu." diyerek Alperen'in başarısını övdü.
Alperen için "Benim Müslüman kardeşim" diyen Shaq, Alperen'in ailesine de selam söylemeyi ihmal etmedi. Shaq, "Ailesine selamün aleyküm." dedi.
Fatih Doğan'ın Shaquille O'Neal ile yaptığı kısa ve eğlenceli röportajı izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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