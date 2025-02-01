Shaquille O'Neal, Milli Gururumuz Alperen Şengün'le İlgili Konuştu

Alperen Şengün'ün NBA All-Star'a seçilmesi hepimizi sevince boğdu. Alperen'in emeklerinin karşılığını alması uzun zaman sonra 'ortak' bir sevinç etkisi yarattı. Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra gelen bu başarı Alperen özelinde Amerika'da da konuşuluyor. TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan ise New York'ta Shaquille O'Neal'a denk gelerek bu konuyu sordu. Shaq'ın cevapları hem gülümsetti hem de Alperen adına mutlu etti.