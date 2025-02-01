Fenerbahçe'de Konuşulan Ayrılık Gerçekleşiyor: Allan Saint Maximin Yolcu
Fenerbahçe'de Konuşulan Ayrılık Gerçekleşiyor: Allan Saint Maximin Yolcu
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe imzalar arka arkaya atıyor. Yabancı sayısında da artış olan Fenerbahçe'de kimin gideceği merak konusuydu. Birkaç gün içinde yaşanan gelişmeler ise Saint Maximin'in ayrılığını ön plana çıkardı. Bugün İtalya merkezli haberler ise ayrılın an meselesi olduğunu söylüyordu. Ve beklenen gelişme tamamlanmış görünüyor.
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Devre arası transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, Maximin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
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Corriera Dello Sport, Al Ahli'den kiralık yıldız için Napoli'nin Al Ahli'ye 4 milyon Euro ödediğini ve transferin gerçekleştiğini yazdı.
Allan Siant Maximin'in transferinin tamamlanması için Fenerbahçe'nin sezon sonuna dek olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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