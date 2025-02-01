onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Konuşulan Ayrılık Gerçekleşiyor: Allan Saint Maximin Yolcu

Fenerbahçe'de Konuşulan Ayrılık Gerçekleşiyor: Allan Saint Maximin Yolcu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2025 - 22:01

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe imzalar arka arkaya atıyor. Yabancı sayısında da artış olan Fenerbahçe'de kimin gideceği merak konusuydu. Birkaç gün içinde yaşanan gelişmeler ise Saint Maximin'in ayrılığını ön plana çıkardı. Bugün İtalya merkezli haberler ise ayrılın an meselesi olduğunu söylüyordu. Ve beklenen gelişme tamamlanmış görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devre arası transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, Maximin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Devre arası transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, Maximin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Corriera Dello Sport, Al Ahli'den kiralık yıldız için Napoli'nin Al Ahli'ye 4 milyon Euro ödediğini ve transferin gerçekleştiğini yazdı.

Corriera Dello Sport, Al Ahli'den kiralık yıldız için Napoli'nin Al Ahli'ye 4 milyon Euro ödediğini ve transferin gerçekleştiğini yazdı.

Allan Siant Maximin'in transferinin tamamlanması için Fenerbahçe'nin sezon sonuna dek olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.

Allan Siant Maximin'in transferinin tamamlanması için Fenerbahçe'nin sezon sonuna dek olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın