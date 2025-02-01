Fenerbahçe'de Konuşulan Ayrılık Gerçekleşiyor: Allan Saint Maximin Yolcu

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe imzalar arka arkaya atıyor. Yabancı sayısında da artış olan Fenerbahçe'de kimin gideceği merak konusuydu. Birkaç gün içinde yaşanan gelişmeler ise Saint Maximin'in ayrılığını ön plana çıkardı. Bugün İtalya merkezli haberler ise ayrılın an meselesi olduğunu söylüyordu. Ve beklenen gelişme tamamlanmış görünüyor.