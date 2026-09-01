Eylül: Duyguların Ayı

Nedense eylül geldiğinde gökyüzüne biraz daha uzun bakarız, geçmişi biraz daha fazla düşünürüz. Unuttuğumuzu sandığımız insanlar, yarım bıraktığımız cümleler, vazgeçtiğimiz hayaller ve içimizde bir yerlerde hâlâ taşıdığımız kırgınlıklar yeniden ortaya çıkar.

Sanki Eylül, insanın içindeki çekmeceleri açar.

Benim için Eylül biraz da bir dönemeçtir. Belkide doğduğum ayın bu ay olmasının taşıdığı duygular ve yılların bilançosunun çıktığı aydır Eylül

Hayattan, yaşamın telaşından, hatta bazen kendimizden hafifçe uzaklaştığımız bir aydır Eylül

Yaz boyunca her şey daha kolaydır. Güneş vardır, deniz vardır, uzun günler vardır. İnsan kendisini hayatın içine bırakır. Çok düşünmez, Yoğunluğun, gürültünün ve telaşın içinde kaybolur gider

Sonra Eylül gelir.

Hava değişir.

Işık değişir.

Rüzgâr değişir.

Ve insanın düşünceleri de değişir.

Sanki hayat bir anda sesini kısar ve “Şimdi biraz da kendine bak” der.