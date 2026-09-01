Eylül: Duyguların Ayı

Belki de bu yüzden adına bu kadar çok şarkı söylendi, türkü yakıldı, şiir yazıldı.
Çünkü Eylül, insanın dışarıdan içeriye döndüğü aydır.
Yazın kalabalığı azalır.
Sokaklar sakinleşir.
Akşamlar erkenden gelir.
Ve insan, uzun zamandır susturduğu kendi sesini yeniden duymaya başlar.
Eylül'ün asıl hüznü sararan yapraklarda değil, geçen zamanı fark etmemizdedir.
Bir yaprağın kopuşunu izlerken aslında kendi hayatımızdan kopan yılları düşünürüz.
Çünkü insan yaş aldıkça mevsimlere başka türlü bakıyor.
Eskiden Eylül, “Yaz bitti” demekti.
Şimdi ise biraz daha farklı:
“Bir mevsim daha geçti.”
İşte insanı asıl düşündüren de bu.
Ama Eylül Sadece Hüzün Değil
Bütün bu vedaların içinde güzel bir gerçek de vardır.
Hayat, bitenlerin üzerine yeniden kuruluyor.
Bağ bozumu bunun en güzel örneği değil mi?
Dalından koparılan üzüm, aslında son değil; başka bir yolculuğun başlangıcıdır.
Belki bizim hayatımız da böyledir.
Bazı şeylerin bitmesine izin vermeden yeni bir şeye başlayamıyoruz.
Bazen bir kapının kapanması gerekiyor.
Bazen bir insanın hayatımızdan çıkması…
Bazen yıllardır taşıdığımız bir yükü bırakmamız…
Ve bazen de kendimize, “Artık yeter” diyebilmemiz gerekiyor.
Eylül belki de tam olarak bunu anlatıyor.
Her şeyin bir zamanı var.
Sevmenin…
Beklemenin…
Gitmenin…
Kalmanın…
Ve bırakmanın…
Ben Eylül'ü artık yalnızca hüznün ayı olarak görmüyorum.
Eylül benim için bir muhasebe ayı.
Nereden geldiğimize, neleri geride bıraktığımıza ve bundan sonra nereye gitmek istediğimize baktığımız aydır EYLÜL!
Biraz hüzünlü…
Biraz dalgın…
Biraz kırgın…
Ama aynı zamanda çok gerçek.
Çünkü Eylül bize hayatın en önemli gerçeğini hatırlatıyor:
Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor.
Ne yaz…
Ne gençlik…
Ne aşk…
Ne mutluluk…
Ne de hüzün…
Hepsi geçiyor.
Ve belki de hayatın anlamı tam burada saklı.
Geçtiğini bildiğimiz halde yaşamaya devam etmekte.
Eylül geldiğinde yapraklar dökülecek.
Günler kısalacak.
Güneş biraz daha erken kaybolacak.
Cırcır böcekleri susacak.
Göçmen kuşları uzaklara gidecek.
Biz ise bir kez daha hayatın önümüze koyduğu yeni mevsime yürüyeceğiz.
Belki biraz daha eksik…
Belki biraz daha yorgun…
Ama mutlaka biraz daha bilge.
Çünkü Eylül bize sadece yazın bittiğini değil, zamanın geçtiğini söyler.
Hoş geldin Eylül…
Yine biraz hüzün getir.
Ama ne olur, beraberinde biraz da umut getir.
Çünkü biz, bütün vedalara rağmen hâlâ hayattayız.