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Eylül Ayının Bitişini Kutlayan Twitter Kullanıcılarından Eğlenceli Paylaşımlar

Eylül Ayının Bitişini Kutlayan Twitter Kullanıcılarından Eğlenceli Paylaşımlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 17:20

Sonbaharın ilk ayı olan Eylül'ü geride bırakırken Twitter kullanıcılarından 'Eylül dump' paylaşımları gelmeye başladı. Kimi bu ayı güzel geçirirken, kimi ise eğlenceli tasvirlerle Eylül ayını nasıl kötü geçirdiklerini tarif etti. İşte Twitter kullanıcılarından Eylül dump paylaşımları...

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Eylül ayı bitti şimdi yaşanmışlıkları sindirme zamanı.

Eylül ayı bitti şimdi yaşanmışlıkları sindirme zamanı.
twitter.com

Bu ay diğer aylara nazaran daha az isyan ettik sanki?

Herkes iyi geçirmedi tabii.

Güzel haberler de geldi.

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twitter.com

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