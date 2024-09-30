Eylül Ayının Bitişini Kutlayan Twitter Kullanıcılarından Eğlenceli Paylaşımlar

Sonbaharın ilk ayı olan Eylül'ü geride bırakırken Twitter kullanıcılarından 'Eylül dump' paylaşımları gelmeye başladı. Kimi bu ayı güzel geçirirken, kimi ise eğlenceli tasvirlerle Eylül ayını nasıl kötü geçirdiklerini tarif etti. İşte Twitter kullanıcılarından Eylül dump paylaşımları...