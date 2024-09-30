Amerika'da Türk Müşteriyi Çileden Çıkaran Bir Kasiyerin Agresif Tavırları Videoya Böyle Yansıdı

Türkiye'de market çalışanları zaman zaman gerek yorgunluktan, gerek özel hayatındaki sorunlardan, gerekse bazı müşterilerle olan tartışmalardan dolayı gergin bir gün geçirebiliyor. Bazen de masum masum yaptığımız alışverişin ücretini ödemek için kasaya gittiğinizde kasiyerin ters cevaplarına maruz kalabiliyoruz. Amerika'da da gittiği markette kasiyerin agresif tavırlarına maruz kalan Türk müşteri yaşadığı kötü deneyimi çektiği video ile paylaştı.