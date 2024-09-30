Amerika'da Türk Müşteriyi Çileden Çıkaran Bir Kasiyerin Agresif Tavırları Videoya Böyle Yansıdı
Amerika'da Türk Müşteriyi Çileden Çıkaran Bir Kasiyerin Agresif Tavırları Videoya Böyle Yansıdı
Türkiye'de market çalışanları zaman zaman gerek yorgunluktan, gerek özel hayatındaki sorunlardan, gerekse bazı müşterilerle olan tartışmalardan dolayı gergin bir gün geçirebiliyor. Bazen de masum masum yaptığımız alışverişin ücretini ödemek için kasaya gittiğinizde kasiyerin ters cevaplarına maruz kalabiliyoruz. Amerika'da da gittiği markette kasiyerin agresif tavırlarına maruz kalan Türk müşteri yaşadığı kötü deneyimi çektiği video ile paylaştı.
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Sosyal medyada @brockyalcin isimli bir kullanıcı, Amerika'daki bir markette kasiyerin garip tavırlarını video ile kayda aldı.
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Videoda, kasiyerin agresif tavırları dikkat çekerken müşteriye ters cevaplar verdiği görülüyor. Sosyal medyada viral olan videoya yorumlar da peş peşe geldi.
İşte önce videoyu izleyelim ardından gelen yorumlara bakalım:
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