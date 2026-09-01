Eylül Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
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Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
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Doğduğun günü öğrenelim.
Coldplay – Adventure of a Lifetime
1. Bruno Mars – Just the Way You Are
2. Pharrell Williams – Happy
3. OneRepublic – I Ain’t Worried
4. Harry Styles – Watermelon Sugar
5. Dua Lipa – Levitating
6. Rihanna – We Found Love
7. Beyoncé – Love On Top
8. Katy Perry – Firework
9. Miley Cyrus – Flowers
10. Taylor Swift – Shake It Off
11. Justin Timberlake – CAN’T STOP THE FEELING!
12. Avicii – The Nights
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