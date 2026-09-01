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Eylül Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Eylül Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 12:48
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İstanbul'da Eylül ayında müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir konser planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da Eylül ayında hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? Eylül ayında İstanbul'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Eylül Ayının Paribu Art Konserleri

Eylül Ayının Paribu Art Konserleri

The Sisters of Mercy

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 14 Eylül 2026 

  • Açıklama: Gotik rock'ın en etkili topluluklarından biri olarak müzik tarihinde iz bırakan The Sisters of Mercy, klasikleşen eserleri ve kendine özgü sahne performansıyla sezona damga vurmaya hazırlanmaktadır.

Dilhan Şeşen

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 

  • Açıklama: Alternatif rock ile elektronik dokunuşları kendine özgü bir şekilde bir araya getiren yeni nesil müzisyen Dilhan Şeşen, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaktadır.

TUANA

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül 2026 

  • Açıklama: 2022'de başladığı müzik kariyerinde 'cümlelerim', 'aşk olsun' ve 'bi kere öpse bükülür uzay' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, Paribu Art sahnesinde performans sergilemektedir.

Ghostly Kisses

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 20 Kasım 2026 

  • Açıklama: Kanadalı dream pop ikilisi, yeni albümü 'Across the Pond' turnesi kapsamında şiirsel şarkı yazımı, sinematik atmosferi ve minimalist müzikal diliyle İstanbul'daki müzikseverlerle buluşmaktadır.

Jakuzi

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 27 Kasım 2026 

  • Açıklama: Darkwave, post-punk ve new wave etkilerini Türkçe sözlerle buluşturan grup, kendine özgü tarzıyla Paribu Art sahnesinde yer almaktadır.

Sena Gül

  • Konser Yeri: Paribu Art 

  • Tarih ve Saat: 29 Kasım 2026 

  • Açıklama: Alternatif pop ve elektronik tınıları bir araya getiren müziği ve özgün anlatımıyla öne çıkan Sena Gül, dinleyicilerine özel bir konser deneyimi sunmaktadır.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

Chalet Garden 90'lar Türkçe Pop Gecesi

  • Tarih: 2 Eylül 2026

  • Saat: 19:30

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden)

  • Açıklama: Doksanlı yılların Türkçe pop klasikleri, açık havadaki yemyeşil bir bahçe atmosferinde yeniden yankılanmaktadır. Etkinlik boyunca katılımcılar dönemin en sevilen pop hitleriyle nostaljik bir müzik deneyimi yaşamaktadır.

Yıldız Tilbe

  • Tarih: 2 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Açıklama: Kendine özgü tarzı ve popüler besteleriyle tanınan Yıldız Tilbe, açık hava sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, dinamik sahne şovu ve romantik pop şarkılarıyla coşkulu bir konser sunmaktadır.

Sertab Erener

  • Tarih: 4 ve 5 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Güçlü vokal tekniğiyle tanınan Sertab Erener, 35 yıllık kariyerinin popüler şarkılarını Harbiye sahnesine taşımaktadır. Konserde sanatçının zamansız hitleri geniş bir orkestra ve özel sahne tasarımları eşliğinde sunulmaktadır.

Su Soley ('Dört Kraliçe')

  • Tarih: 4 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden)

  • Açıklama: Su Soley, 'Dört Kraliçe' projesi kapsamında Nilüfer, Nükhet Duru, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu'nun şarkılarını yorumlamaktadır. Sanatçı, Türk pop müziğinin dev kadın vokallerine saygı duruşunda bulunan özel bir repertuvar sunmaktadır.

Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

  • Tarih: 4 ve 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:00 / 22:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul / Hayal Kahvesi Bahçeşehir

  • Açıklama: Doksanlar Türkçe pop coşkusunu günümüze taşıyan organizasyonda dönemin unutulmaz dans şarkıları çalınmaktadır. Katılımcılara tempolu ve eğlenceli bir retro parti konsepti sunulmaktadır.

Ersay Üner

  • Tarih: 4 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

  • Açıklama: Türk pop müziğinin öne çıkan besteci ve yorumcularından Ersay Üner, hit parçalarıyla enerjik bir konser vermektedir. Sanatçı, popüler şarkılarını modern altyapılar ve ritmik düzenlemelerle canlı olarak seslendirmektedir.

Can Bonomo

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Açıklama: Kendine has mizahi üslubu ve hareketli şarkılarıyla bilinen Can Bonomo, açık havada sevenleriyle buluşmaktadır. Sanatçı, pop ve alternatif ögeleri harmanladığı zengin repertuvarını sahneye taşımaktadır.

Gökhan Türkmen

  • Tarih: 5, 18 ve 19 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul / Kartal İstMarina / Atakent Tema

  • Açıklama: Romantik pop müziğin sevilen sesi Gökhan Türkmen, duygusal besteleri ve etkileyici vokaliyle sahnededir. Konserlerinde sanatçı, akustik ve elektronik tınıları birleştiren şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmektedir.

Sibel Can

  • Tarih: 6 ve 28 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk pop ve klasik müziğin usta ismi Sibel Can, 'An Epic Symphony' projesi eşliğinde sahneye çıkmaktadır. Sanatçı, popüler albüm parçalarını senfoni orkestrasının görkemli düzenlemeleriyle harmanlayarak icra etmektedir.

Simge Sağın

  • Tarih: 6 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Açıklama: Pop müziğin liste başı şarkılarına imza atan Simge Sağın, açık havada müzikseverlerle bir araya gelmektedir. Sanatçı, iddialı sahne kostümleri ve hareketli hitleriyle dinamik bir performans sunmaktadır.

Erol Evgin

  • Tarih: 7 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, klasikleşmiş melodilerini Harbiye'nin tarihi atmosferine taşımaktadır. Sanatçı, zamansız hitlerini samimi sahne sohbetleri eşliğinde dinleyicilerine sunmaktadır.

Candan Erçetin ('Doğu Batı Senfonisi – Rengâhenk')

  • Tarih: 8 ve 9 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Candan Erçetin, Doğu ve Batı müzik kültürlerini buluşturan 'Rengâhenk' senfonik konseptiyle sahnede yer almaktadır. Farklı coğrafyaların ezgileri sanatçının güçlü vokali ve geniş orkestra eşliğinde yeniden yorumlanmaktadır.

Serdar Ortaç

  • Tarih: 10 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türkçe pop müziğin tempolu hitleriyle tanınan Serdar Ortaç, hareketli repertuvarıyla dinleyicileri coşturmaktadır. Doksanlı yıllardan günümüze ulaşan sevilen pop şarkıları yüksek enerjili bir atmosfer oluşturmaktadır.

Ajda Pekkan

  • Tarih: 11 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Süperstar Ajda Pekkan, görkemli sahne prodüksiyonu ve zamansız pop şarkılarıyla açık havada performans sergilemektedir. Sanatçı, yıllara meydan okuyan klasiklerini geniş bir orkestra eşliğinde dinleyicileri için seslendirmektedir.

Bengü

  • Tarih: 11 ve 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava / Jolly Joker Atakent Tema

  • Açıklama: Pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Bengü, duygusal ve hareketli parçalarından oluşan bir programla sahnededir. Sanatçı, geniş kitlelerce ezbere bilinen hitlerini müzikseverlerle buluşturmaktadır.

Teoman

  • Tarih: 4 ve 19 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Pop-rock tınılarını özgün şarkı sözleriyle buluşturan Teoman, karizmatik sahne duruşuyla izleyici karşısındadır. Sanatçı, uzun yıllara yayılan diskografisinin öne çıkan eserlerini canlı olarak icra etmektedir.

Kenan Doğulu

  • Tarih: 5 ve 19 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava / Paribu Vadi Açıkhava

  • Açıklama: Pop müziğin enerjik ismi Kenan Doğulu, geniş nefesli orkestrası ve hareketli şarkılarıyla sahnededir. Sanatçı, yaz sezonunun ruhuna uygun ritmik ve eğlenceli bir açık hava konseri vaat etmektedir.

Edis

  • Tarih: 20 ve 21 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Modern Türkçe popun genç temsilcisi Edis, tempolu dans koreografileri ve etkileyici ışık şovlarıyla sahnede yer almaktadır. Sanatçı, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan hitlerini seslendirmektedir.

Mabel Matiz

  • Tarih: 22 ve 23 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Özgün müzikal tarzı ve etnik-pop senteziyle geniş kitlelere ulaşan Mabel Matiz, Harbiye'de iki gece üst üste sahne almaktadır. Sanatçı, yeni albüm parçalarını ve klasikleşmiş duygusal eserlerini yorumlamaktadır.

Aşkın Nur Yengi

  • Tarih: 25 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Pop müziğin buğulu sesi Aşkın Nur Yengi, romantik ve nostaljik şarkılarından oluşan zengin bir repertuvar sunmaktadır. Gecede doksanlı yılların unutulmaz aşk parçaları açık havanın tarihi dokusunda seslendirilmektedir.

Gülşen

  • Tarih: 19 ve 26 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: İddialı tarzı ve tempolu pop hitleriyle tanınan Gülşen, yüksek enerjili sahne şovuyla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, ritmin bir an olsun düşmediği popüler şarkılarıyla dinleyicileri coşturmaktadır.

Soner Sarıkabadayı

  • Tarih: 26 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Dorock XL by Holly Stone

  • Açıklama: Kendine özgü beste anlayışı ve vokal rengiyle dikkat çeken Soner Sarıkabadayı, sevilen pop şarkılarını söylemektedir. Sanatçı, tempolu ve slow parçalarını kulüp atmosferinde dinleyicilerine sunmaktadır.

Buray

  • Tarih: 29 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Pop ve akustik altyapıları başarıyla harmanlayan Buray, neşeli ve duygusal şarkılarını Harbiye dinleyicisi için söylemektedir. Sanatçı, dinamik performansı ve enerjik ekibiyle açık hava sezonunun öne çıkan gecelerinden birini sunmaktadır.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

Yung Ouzo

  • Tarih: 2 Eylül 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Açıklama: Türkçe rap ve trap dünyasının genç isimlerinden Yung Ouzo, tempolu vokal performansı ile sahneye çıkmaktadır. Sanatçı, modern trap altyapılarına sahip popüler parçalarını kulüp ortamında dinleyicilerle buluşturmaktadır.

Ege Çubukçu

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Açıklama: Türkçe rap sahnesinin tecrübeli isimlerinden Ege Çubukçu, efsanevi eski parçalarını ve yeni dönem şarkılarını sergilemektedir. Sanatçı, dinleyicilere nostaljik ve enerjik bir hip-hop akşamı yaşatmaktadır.

Metro Boomin

  • Tarih: 22 Eylül 2026

  • Saat: 21:30 (Kapı Açılış: 19:00)

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Açıklama: Global hip-hop ve trap müziğin dünyaca ünlü Amerikalı prodüktörü Metro Boomin, devasa bir prodüksiyonla İstanbul'a gelmektedir. Sanatçı, liste başı olmuş albümlerinin canlı DJ setleri ve görsel görsel efektleriyle KüçükÇiftlik Park'ta unutulmaz bir gece yaşatacaktır.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

Ufuk Beydemir

  • Tarih: 3 Eylül 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Açıklama: Türk rock müziğinin güçlü vokallerinden Ufuk Beydemir, akustik ve elektrokitar ağırlıklı ritimleriyle sahne almaktadır. Sanatçı, geniş kitlelerce bilinen hit parçalarını ve duygusal rock bestelerini dinleyicileriyle buluşturmaktadır.

Arctic Monkeys Tribute ve Radiohead Tribute ('Lotus Flower')

  • Tarih: 4 Eylül 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Açıklama: Brit-rock sahnesinin dev grupları Arctic Monkeys ve Radiohead'in efsanevi eserleri, Lotus Flower tribute grubu tarafından yorumlanmaktadır. Katılımcılara alternatif ve indie rock ögeleriyle dolu dinamik bir performans sunulmaktadır.

Petch Mode ('An Evening With Depeche Mode Music')

  • Tarih: 4 Eylül 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Açıklama: Depeche Mode grubunun ikonik synth-rock ve alternatif parçalarının canlı seslendirildiği bu konsept gecede Petch Mode grubu sahne almaktadır. Performans boyunca sekizsenler ve doksanların kült tınıları dinleyicilerle buluşturulmaktadır.

Ayna

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema

  • Açıklama: Türk pop-rock müziğinin köklü temsilcilerinden Ayna, yıllardır hafızalara kazınan albüm parçalarıyla sahneye çıkmaktadır. Grubun geniş şarkı kataloğu dinleyicilere nostaljik bir rock akşamı yaşatmaktadır.

Gogol Bordello

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • Açıklama: Uluslararası üne sahip Gypsy punk-rock ekibi Gogol Bordello, yüksek tempolu ve coşkulu sahne şovuyla İstanbul'dadır. Grup, etnik keman ve akordeon tınılarını enerjik punk rock ritimleriyle harmanlamaktadır.

Gece Yolcuları

  • Tarih: 9 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy / Dorock XL by Holly Stone

  • Açıklama: Türk pop-rock grubu Gece Yolcuları, uzun yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını müzikseverler için seslendirmektedir. Konserde grubun melodik besteleri ve duygusal rock eserleri canlı olarak sunulmaktadır.

Rock'n Park İstanbul (Mor ve Ötesi, Miles Kane, Vega)

  • Tarih: 12 - 13 Eylül 2026

  • Saat: 15:30

  • Konser Yeri: İstanbul Life Park

  • Açıklama: Rock'n Park festivali kapsamında Mor ve Ötesi, Miles Kane ve Vega gibi Türk ve İngiliz rock sahnesinin önemli temsilcileri aynı sahneyi paylaşmaktadır. İki gün süren açık hava etkinliği, doğayla iç içe kapsamlı bir festival atmosferi vadetmektedir.

Dedublüman

  • Tarih: 14 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Son yılların öne çıkan alternatif rock gruplarından Dedublüman, Harbiye'nin tarihi atmosferinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Grup, klarnet ve etnik ögelerle zenginleştirdiği özgün rock düzenlemelerini sergilemektedir.

Onur Özdemir ('Sakin Tribute')

  • Tarih: 18 Eylül 2026

  • Saat: 22:00

  • Konser Yeri: Dorock XL by Holly Stone

  • Açıklama: Sakin grubunun eski solisti Onur Özdemir, grubun kült haline gelmiş albüm parçalarını özel bir projeyle yeniden seslendirmektedir. Konser, Türkçe alternatif rock dinleyicileri için özel bir nostalji gecesi niteliği taşımaktadır.

Seksendört

  • Tarih: 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Mask Beach / Jolly Joker Atakent Tema

  • Açıklama: Türk pop-rock müziğinin başarılı gruplarından Seksendört, duygusal slow ve tempolu şarkılarından oluşan bir repertuvar sunmaktadır. Gecede grubun geniş kitlelerce bilinen klasikleşmiş rock eserleri dinleyicilerle buluşmaktadır.

Duman

  • Tarih: 27 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu

  • Açıklama: Türkçe rock müziğin dev kadrosu Duman, yüksek sahne enerjisi ve vurucu performansıyla amfi tiyatro atmosferini doldurmaktadır. Sanatçılar, yıllara meydan okuyan hitlerini ve grunge-rock tınılarını dinleyicilere aktarmaktadır.

İstanbul'da Eylül Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Eylül Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali - Yıldızlarla Açılış Konseri

  • Tarih: 6 Eylül 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Süreyya Operası

  • Açıklama: Uluslararası klasik müzik sahnesinin beş seçkin sanatçısı Fedor Rudin, Alexandra Soumm ve Julien Libeer festival açılışında bir araya gelmektedir. Konserde César Franck ve Antonín Dvořák'ın oda müziği repertuvarının öne çıkan eserleri icra edilmektedir.

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali - Festival Buluşması

  • Tarih: 11 Eylül 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Süreyya Operası

  • Açıklama: Festival kapsamında ilk kez bir araya gelen usta virtüözler oda müziğinin zarafetini tarihi operada sergilemektedir. Seçkin barok ve klasik dönem eserleri ustalıkla müzikseverlere aktarılmaktadır.

Candlelight Konserleri (Hans Zimmer, Vivaldi, Ed Sheeran x Coldplay, Queen vs. ABBA)

  • Tarih: 18 ve 19 Eylül 2026

  • Saat: 18:00 / 20:30

  • Konser Yeri: Grand Pera Emek Sahnesi

  • Açıklama: Binlerce mum ışığıyla aydınlatılan atmosferde klasik yaylı kuartetler popüler film müzikleri ve klasik başyapıtları çalmaktadır. Vivaldi'nin Dört Mevsim eserinden modern pop-rock uyarlamalarına uzanan sürükleyici bir program sunulmaktadır.

Royal Philharmonic Orchestra (İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası)

  • Tarih: 25 ve 26 Eylül 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Açıklama: Dünyanın en prestijli orkestralarından İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, şef Vasily Petrenko yönetiminde sahne almaktadır. Liya Petrova ve Elisabeth Leonskaja gibi solistlerin katıldığı konserlerde romantik ve klasik dönem şaheserleri icra edilmektedir.

İstanbul'da Eylül Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

İstanbul'da Eylül Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

2MUCH

  • Tarih: 4 Eylül 2026

  • Saat: 23:59

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Açıklama: Elektronik ve kulüp müziğinin dinamik ikilisi 2MUCH, gece yarısı başlayacak setiyle sahnede yer almaktadır. Yüksek tempolu bass altyapıları ve house ritimleriyle katılımcılara kesintisiz bir gece kulübü atmosferi sunulmaktadır.

Anyma (Presents ÆDEN Global Tour)

  • Tarih: 12 Eylül 2026

  • Saat: 17:00 / 20:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Arena

  • Açıklama: Tale of Us üyesi Matteo Milleri'nin projesi Anyma, devasa 3D ekran görsel şovlarıyla Ataköy Marina Arena'da sahne almaktadır. 'ÆDEN' turnesi kapsamındaki bu dev şov, elektronik müzik ile dijital sanatı büyüleyici bir sinematik anlatımla bir araya getirmektedir.

GusGus (Live)

  • Tarih: 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM (%100 Studio)

  • Açıklama: İzlanda çıkışlı köklü elektronik müzik ekibi GusGus, canlı performans setiyle dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Synthpop, techno ve house ögelerini buluşturan grup, hipnotik bir dans atmosferi vaat etmektedir.

Black Coffee

  • Tarih: 25 Eylül 2026

  • Saat: 16:00

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Açıklama: Grammy ödüllü Afro house efsanesi Black Coffee, devasa açık hava prodüksiyonuyla sahneye çıkmaktadır. Afrika ritim mirasını modern elektronik altyapılarla harmanlayan sanatçı, gün batımından geceye uzanan ritmik bir set sunacaktır.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Deniz Tekin ve Cihan Mürtezaoğlu

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Cennet Bahçesi Burgazada

  • Açıklama: Bağımsız ve alternatif Türkçe müziğin sevilen isimleri Deniz Tekin ile Cihan Mürtezaoğlu ada atmosferinde aynı sahnede buluşmaktadır. İkili, akustik gitar altyapıları ve içten vokalleriyle dinleyicilere keyifli bir açık hava akşamı yaşatmaktadır.

K-Pop Festivali 3 (P1Harmony ve AleXa)

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 15:00 / 17:30

  • Konser Yeri: İstanbul Life Park

  • Açıklama: Güney Kore'nin küresel K-Pop temsilcileri P1Harmony ve AleXa, açık havada tempolu dans şovlarıyla performans sergilemektedir. Görkemli sahne prodüksiyonları ve yüksek enerjili ritimler genç müzikseverlere festival coşkusu sunmaktadır.

Maher Zain

  • Tarih: 12 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Manevi derinliğe sahip dünya müziğinin uluslararası ismi Maher Zain, turnesi kapsamında Harbiye sahnesine çıkmaktadır. Sanatçı, farklı dillerde seslendirdiği huzur veren eserlerini geniş orkestrası eşliğinde icra etmektedir.

Garou ('The Best Of')

  • Tarih: 16 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Notre-Dame de Paris müzikalindeki Quasimodo rolüyle dünya çapında tanınan Kanadalı vokal Garou, 'The Best Of' turnesiyle İstanbul'dadır. Sanatçı, buğulu tonu ve büyüleyici karizmasıyla Fransızca pop ve blues hitlerini seslendirmektedir.

Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo

  • Tarih: 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Rumba Flamenco tarzının dünyaca ünlü temsilcisi Gipsy Kings, kurucu üye Tonino Baliardo önderliğinde Harbiye'yi coşturmaktadır. İspanyolca efsanevi hit parçalar dinleyicilere dans dolu ve tempolu bir açık hava gecesi sunmaktadır.

Sami Yusuf

  • Tarih: 27 ve 28 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye İstanbul Kongre Merkezi Salonu

  • Açıklama: Dünya müziğini ruhani tınılar ve geleneksel enstrümanlarla buluşturan Sami Yusuf, dev kadrosuyla müzikseverlerin karşısındadır. Sanatçı, Doğu ve Batı mistisizmini birleştiren zengin eserlerini etkileyici bir atmosferde seslendirmektedir.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

Fazıl Say Jazz Quintet

  • Tarih: 2 ve 3 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, caz odaklı 'Say Plays Jazz' turnesi kapsamında beşlisiyle Harbiye sahnesindedir. Klasik müzik disiplinini cazın doğaçlama ruhuyla harmanlayan grup, Doğu ve Batı sentezi özel eserler sunmaktadır.

Fatih Erkoç

  • Tarih: 5 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden)

  • Açıklama: Türk canlı müziğinin usta ismi Fatih Erkoç, caz standartları ve popüler parçalardan oluşan seçkin repertuvarıyla sahnededir. Sanatçı, enstrümantal yetenekleri ve kadife sesiyle doğayla iç içe büyüleyici bir caz akşamı vadetmektedir.

The Bad Plus

  • Tarih: 12 Eylül 2026

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Fiba Salon İKSV

  • Açıklama: Çağdaş caz dünyasının sınırlarını zorlayan Amerikalı grup The Bad Plus, veda turnesi kapsamında İstanbul'da konser vermektedir. Topluluk, avangart caz ritimleri ve özgün karmaşık doğaçlamalarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaktadır.

Snarky Puppy

  • Tarih: 18 Eylül 2026

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Açıklama: Beş Grammy ödüllü Amerikalı caz-füzyon kolektifi Snarky Puppy, özgün müzikal evrenini İstanbul'a taşımaktadır. Michael League önderliğindeki kalabalık ekip, caz, funk ve dünya müziğini birleştiren yüksek enerjili bir performans sergilemektedir.

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Eylül Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Zülfü Livaneli & Maria Farantouri

  • Tarih: 13 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli ile Yunanistan'ın efsanevi vokali Maria Farantouri aynı sahnede buluşmaktadır. İkili, Ege'nin iki yakasından ortak halk ezgilerini ve barış şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirmektedir.

Zara

  • Tarih: 27 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara, geniş türkü repertuvarıyla Harbiye sahnesindedir. Anadolu'nun farklı yörelerine ait anonim eserler sanatçının duygu dolu yorumu ve geniş orkestrası eşliğinde sunulmaktadır.

Koma Amed

  • Tarih: 30 Eylül 2026

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Özgün ve etnik halk müziğinin köklü gruplarından Koma Amed, geleneksel ezgileri Harbiye'ye taşımaktadır. Yıllar sonra gerçekleşen bu özel buluşmada grup, kültürel zenginliği yansıtan şarkılarını müzikseverlerle paylaşmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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