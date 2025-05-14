Eyfel Kulesi Neden Yaz Aylarında 15 Santim Uzuyor?

Evet ama düşündüğünüz kadar değil. Eyfel Kulesi'nin toplam yüksekliği yıllar içinde radyoya ve televizyona hizmet eden antenlerle artarak 330 metreye kadar çıktı Yaz aylarında gerçekleşen büyüme ise tamamen geçici. Metal yapılar, sıcaklık değişimlerine tepki verir; buna ısı genleşmesi denir.

Eyfel Kulesi de pudla demirden yapıldığı için yazın güneşin etkisiyle birkaç milimetre hatta santimetre uzayabiliyor. Güneşin yalnızca bir yüzeye vurması, kulenin bir tarafa doğru hafifçe eğilmesine neden oluyor. Eğilme, gün boyunca güneşin hareketine bağlı olarak kulenin tepe noktasında yaklaşık 15 santimetrelik dairesel bir salınım yaratıyor.