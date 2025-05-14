Eyfel Kulesi Neden Yaz Aylarında 15 Santim Uzuyor?
Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, sadece tarihiyle değil, fiziksel değişimleriyle de dikkat çekiyor. Yazın havalar ısındığında bu dev yapı aslında uzuyor. Hem de gözle fark edilmese bile bilimsel olarak ölçülebilir bir şekilde. Üstelik bu değişim sadece dikey değil, yatayda da bir eğilme hareketine neden olabiliyor. İşin arkasında ise tamamen doğal bir fiziksel süreç yatıyor. Gelin bakalım!
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Eyfel Kulesi gerçekten uzuyor mu?
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Isı arttığında genişleyen metal, soğuk havalarda ise tam tersine büzülüyor.
Kulenin bu ufak çaplı hareketleri, ne yapının güvenliğini ne de stabilitesini olumsuz etkiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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