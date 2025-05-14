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Eyfel Kulesi Neden Yaz Aylarında 15 Santim Uzuyor?

Eyfel Kulesi Neden Yaz Aylarında 15 Santim Uzuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 20:13

Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, sadece tarihiyle değil, fiziksel değişimleriyle de dikkat çekiyor. Yazın havalar ısındığında bu dev yapı aslında uzuyor. Hem de gözle fark edilmese bile bilimsel olarak ölçülebilir bir şekilde. Üstelik bu değişim sadece dikey değil, yatayda da bir eğilme hareketine neden olabiliyor. İşin arkasında ise tamamen doğal bir fiziksel süreç yatıyor. Gelin bakalım!

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Eyfel Kulesi gerçekten uzuyor mu?

Eyfel Kulesi gerçekten uzuyor mu?

Evet ama düşündüğünüz kadar değil. Eyfel Kulesi'nin toplam yüksekliği yıllar içinde radyoya ve televizyona hizmet eden antenlerle artarak 330 metreye kadar çıktı Yaz aylarında gerçekleşen büyüme ise tamamen geçici. Metal yapılar, sıcaklık değişimlerine tepki verir; buna ısı genleşmesi denir. 

Eyfel Kulesi de pudla demirden yapıldığı için yazın güneşin etkisiyle birkaç milimetre hatta santimetre uzayabiliyor. Güneşin yalnızca bir yüzeye vurması, kulenin bir tarafa doğru hafifçe eğilmesine neden oluyor. Eğilme, gün boyunca güneşin hareketine bağlı olarak kulenin tepe noktasında yaklaşık 15 santimetrelik dairesel bir salınım yaratıyor.

Isı arttığında genişleyen metal, soğuk havalarda ise tam tersine büzülüyor.

Isı arttığında genişleyen metal, soğuk havalarda ise tam tersine büzülüyor.

Kışın Eyfel Kulesi birkaç milimetre kısalıyor. Bu değişimler yapı açısından son derece doğal ve mühendislik açısından risk oluşturmuyor. Ziyaretçiler ya da gözlemciler için fark edilemeyecek kadar küçük olan bu değişimler, Eyfel’in doğaya ne kadar uyum sağladığını gösteriyor. 

Ayrıca rüzgar gibi diğer hava koşullarına karşı da oldukça dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı için yalnızca çok şiddetli hava olaylarında en üst kat ziyaretçilere kapatılıyor.

Kulenin bu ufak çaplı hareketleri, ne yapının güvenliğini ne de stabilitesini olumsuz etkiliyor.

Kulenin bu ufak çaplı hareketleri, ne yapının güvenliğini ne de stabilitesini olumsuz etkiliyor.

Eyfel’in inşasında görev alan mühendisler, önceden metal köprüler üzerine uzun yıllar deneyime sahip oldukları için kule, rüzgara ve hava değişimlerine dirençli olacak şekilde tasarlandı. Hafif salınımlar ve mevsimsel genleşmeler, kulenin olağan davranış biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Ziyaretçiler, kuleye çıkarken bu hareketi hissetmese de mühendislik açısından bu oynamalar yıllardır ölçülüyor ve kayıt altına alınıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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