Evsiz Bir Kişi 1 Yıl Boyunca Mağaza Tabelasında Yaşamış! Tabela Evden Yazıcı Bile Çıktı
Evsiz Bir Kişi 1 Yıl Boyunca Mağaza Tabelasında Yaşamış! Tabela Evden Yazıcı Bile Çıktı
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/1-yild...
Evsiz bir kadının yaşamak için bulduğu yer gören herkesi şoke etti. ABD'nin Michigan eyaletinde, evsiz vatandaşın ünlü bir mağazanın tabelasında yaşadığı ortaya çıktı. Üstelik evden bilgisayar, kahve makinesi, yazıcı gibi eşyalar da çıktı.
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ABD'nin Michigan eyaletinde 34 yaşındaki bir kadının, bir yıldır mağazanın 'tabelasında' yaşadığı ortaya çıktı.
Tabelanın yerden yüksekliğinin 2,4 metre genişliğinin ise 1,5 metre olduğu aktarıldı.
Tabelanın arkasındaki küçük alanda ise resmen bir yaşam alanı kurulmuş. Marketten çekilen uzatma kablosu sayesinde yaşam alanının içerisinde bilgisayar, yazıcı, kahve makinesi bulunmuş.
Mağaza ise kadına yönelik şikayette bulunmadı. Kadının oradan ayrılmayı kabul ettiği aktarıldı.
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