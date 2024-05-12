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Evsiz Bir Kişi 1 Yıl Boyunca Mağaza Tabelasında Yaşamış! Tabela Evden Yazıcı Bile Çıktı

Evsiz Bir Kişi 1 Yıl Boyunca Mağaza Tabelasında Yaşamış! Tabela Evden Yazıcı Bile Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 12:16

Evsiz bir kadının yaşamak için bulduğu yer gören herkesi şoke etti. ABD'nin Michigan eyaletinde, evsiz vatandaşın ünlü bir mağazanın tabelasında yaşadığı ortaya çıktı. Üstelik evden bilgisayar, kahve makinesi, yazıcı gibi eşyalar da çıktı.

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/1-yild...
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ABD'nin Michigan eyaletinde 34 yaşındaki bir kadının, bir yıldır mağazanın 'tabelasında' yaşadığı ortaya çıktı.

ABD'nin Michigan eyaletinde 34 yaşındaki bir kadının, bir yıldır mağazanın 'tabelasında' yaşadığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, mağazanın tabelasında birinin yaşadığı uzatma kablosu sayesinde fark edildi. Evsiz kadın, üçgen şeklindeki tabelanın arkasında resmen bir ev kurmuştu.

Tabelanın yerden yüksekliğinin 2,4 metre genişliğinin ise 1,5 metre olduğu aktarıldı.

Tabelanın yerden yüksekliğinin 2,4 metre genişliğinin ise 1,5 metre olduğu aktarıldı.

Bu bölmeye çatıdan erişilebildiği ve buranın ayrıca bir kapısı olduğu belirtiliyor. Ancak kadının buraya her gün nasıl tırmandığı ise bilinmiyor. Polisler, yapılan araştırmada herhangi bir merdiven kullanımına rastlamamış.

Tabelanın arkasındaki küçük alanda ise resmen bir yaşam alanı kurulmuş. Marketten çekilen uzatma kablosu sayesinde yaşam alanının içerisinde bilgisayar, yazıcı, kahve makinesi bulunmuş.

Tabelanın arkasındaki küçük alanda ise resmen bir yaşam alanı kurulmuş. Marketten çekilen uzatma kablosu sayesinde yaşam alanının içerisinde bilgisayar, yazıcı, kahve makinesi bulunmuş.

Polis Brennon Warren, yaptığı açıklamada 'Yerde bir çeşit zemin kaplaması vardı. Küçük bir masa, bir Keurig kahve makinesi, bir yazıcı ve bir bilgisayar... Yani orada evinizde sahip olacağınız şeyler vardı.' ifadelerini kullanıyor.

Mağaza ise kadına yönelik şikayette bulunmadı. Kadının oradan ayrılmayı kabul ettiği aktarıldı.

Mağaza ise kadına yönelik şikayette bulunmadı. Kadının oradan ayrılmayı kabul ettiği aktarıldı.

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