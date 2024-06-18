Evlilikte Tarafların Birbirine Bağlarını Kuvvetlendiren 10 Davranış
Evlilikte Tarafların Birbirine Bağlarını Kuvvetlendiren 10 Davranış
Uzun süreli ilişki ve evliliklerdeki en büyük sıkıntıların başında, ilişkiyi oluşturan tarafların sıkışıp kaldığı rutinler gelir. Özellikle yoğun iş ve hayat temposu arasında bu rutinleri kırmak iyice zorlaşır ve evlilik olması gerekenden çok daha heyecansız bir hal alır. Halbuki, ilişkinin büyümesi ve aradaki bağın derinleşmesi için her zaman yapılacak bir takım şeyler bulunur.
Gelin, bağlılık dolu evliliğin sırlarına yakından göz atalım!
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1. Birlikte Yemek Yapmak
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2. Ortak Hobiler Edinmek
3. Piknik Yapmak
4. Kitap Okumak ve Tartışmak
5. Film İzlemek
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