Evlilikte Romantizmi Her Daim Canlı Tutmanızı Sağlayacak 10 Aktivite

Haftada ya da ayda bir, sadece ikinizin olduğu bir gece planlayın. Sinema, tiyatro veya güzel bir restoranda yemek yemek gibi olabilir. Sevgililik zamanlarınızda yaptıklarınızı hatırlayın, nasıldınız? Evliyken de öyle olmamak için bir nedeniniz yok.