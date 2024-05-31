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Evlilikte Romantizmi Her Daim Canlı Tutmanızı Sağlayacak 10 Aktivite

etiket Evlilikte Romantizmi Her Daim Canlı Tutmanızı Sağlayacak 10 Aktivite

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 13:31

Evlilikte heyecanı hep diri tutmak gerek! Mutlu evliliklerin sırrı da tam olarak buradan geçiyor. Peki romantizmi canlı tutmak için hangi aktiviteleri yapmalısınız? Gelin birlikye bakalım...

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1. Birlikte yemek yapmak tabii ki ilk sırada.

Mutfakta birlikte vakit geçirmek, hem eğlenceli hem de romantik bir aktivite. Yeni tarifler deneyerek birbirinize olan ilginizi ve desteğinizi gösterirken, deneyeceğiniz yeni lezzetler ağzınızın tadını da değiştirecek.

2. Düzenli olarak yapılan randevu planları.

Haftada ya da ayda bir, sadece ikinizin olduğu bir gece planlayın. Sinema, tiyatro veya güzel bir restoranda yemek yemek gibi olabilir. Sevgililik zamanlarınızda yaptıklarınızı hatırlayın, nasıldınız? Evliyken de öyle olmamak için bir nedeniniz yok.

3. Sürpriz notlar ve beklenmedik mesajların gücünü hafife almayın.

Eşinize beklenmedik anlarda romantik notlar bırakmak veya gün içinde sevgi dolu mesajlar göndermek, ona olan sevginizi fazlasıyla gösterir. Aynı şeyi kendiniz için de düşünebilirsiniz. Mutlu olmak bu kadar basit işte. Değer görmek, sadakat ve derin sevgi...

4. Beraber yeni hobiler edinmek sizi birbirinize daha çok bağlar.

Ortak bir ilgi alanı bulup, birlikte yeni bir hobi edinmek aranızdaki bağı güçlendirir. Dans kursları, resim dersleri veya spor etkinlikleri bunlar için biçilmiş kaftan.

5. Kamp, doğa yürüyüşleri ve piknik etkinlikleri yapmak.

5. Kamp, doğa yürüyüşleri ve piknik etkinlikleri yapmak.

Doğanın büyüleyici güzelliği ilişkinize de yansısın, bırakın. Birlikte doğada vakit geçirmek, hem rahatlatıcı hem de romantik bir olay sonuçta. Güzel bir manzara eşliğinde piknik yaparak birbirinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

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6. Evde sinema geceleri düzenlemek çok iyi gelecek.

Birlikte sevdiğiniz filmleri veya dizileri izlemek için evde rahat bir sinema gecesi düzenleyin. Patlamış mısır ve içecekler eşliğinde keyifli vakit geçirin. Flört döneminizde izlediğiniz filmlerin tadını alacaksınız.

7. Masaj ve spa günleriyle yorgunluğunuzu üzerinizden beraber atın.

Birbirinize masaj yaparak veya evde mini bir spa günü düzenleyerek rahatlamanızı ve birbirinize yakınlaşmanızı sağlayabilirsiniz.

8. Romantik bir tatil planını es geçmeyin.

Evliliğinizde her yıl başka bir yere, sanki balayı yapıyormuş gibi tatile gidebilirsiniz. Farklı bir şehir veya ülke keşfetmek, yeni anılar biriktirmenizi de  sağlar.

9. Günlük veya haftalık ilişki değerlendirmesi yapmak da önemli.

Düzenli olarak oturup ilişkinizi konuşmak, hislerinizi paylaşmak ve gelecekle ilgili planlar yapmak, ilişkinizin sağlam bir temele oturtur. Bu da romantizmin de altını fazlasıyla doldurur. Sürdürülebilir bir ilişki için iletişin kurmayı sakın bırakmayın.

10. Hediyeleşmeyi tabii ki unutmadık.

Hediye almayı herkes sever. Özellikle bu sevdiğinden gelmişse... Bu yüzden anlamlı hediyeler vermek, eşinize onu düşündüğünüzü ve önemsediğinizi bol bol gösterin. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin lütfen.:)

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