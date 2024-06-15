Evlilikte Romantizm Seviyenizi Ölçün: Ne Kadar Romantiksiniz?
Evlilikte Romantizm Seviyenizi Ölçün: Ne Kadar Romantiksiniz?
Ne kadar romantik bir ikilisiniz? Bu test, çift olarak romantizm seviyenizi değerlendirmenize yardımcı olacak. Hadi birlikte romantik doğanızı keşfedelim!👇🏻
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1. İlk sorumuz! Eşinle aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmak daha çok hoşuna gider?
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2. Partnerin sana mum ışığında baş başa yemek yemeği teklif etti. Romantik bir müzik de size eşlik edecekmiş... Bu fikir sana nasıl geliyor?
3. Özel günler sizin için ne kadar önemli? Puanlar mısın? (1 en az, 5 en fazla)
4. Peki, sevgililer gününde birbirinize hediye alıyor musunuz?
5. İkinizi bu güzel manzaralardan hangisinde hayal edebiliyorsun?
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