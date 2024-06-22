Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Evlilikte Karşılıklı Güveni İnşa Etmenin 10 Yolu

etiket Evlilikte Karşılıklı Güveni İnşa Etmenin 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 13:01

Evlilik önemli bir karardır ve bu karardan pişman olunmaması için çiftler arasında güven bağının kurulması gerekir. Peki güveni inşa etmenin yolu nedir? Aşağı kaydırmaya devam edin!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Her zaman açık iletişim kurmayı seçin.

Ne tür bir ilişki kurduğunuzdan bağımsız olarak açık iletişimi seçmek her zaman kazandırır. Özellikle de romantik ilişkilerde açık iletişim benimsendiğinde aradaki güven bağı çok daha sıkı hale gelir. Eşinize karşı açık ve samimi olmanız bu açıdan önemli.

2. Eşinizle empati kurun ve ona göre davranın.

Evlilik demek artık “ben” olmak yerine “biz” olmayı seçmek demektir. Bu kararı verdiğinize göre sadece kendinizi düşünmeyi bırakıp eşinizin duygu ve düşüncelerini de önemsemeye başlayın. Onun yerine kendinizi koyun ve kararlarınızı bir de bu şekilde tekrar gözden geçirin.

3. Konu ne olursa olsun dürüst olun.

Kimi zaman karşımızdaki kişinin kızacağını düşündüğümüz için gerçeği saklamayı veya bir şeyleri eksik anlatmayı seçebiliyoruz. Ancak bir evlilikte yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri de dürüstlüğün yitirilmesidir. Küçük veya büyük demeden hiçbir şekilde eşinize yalan söylemeyin.

4. Güven bağının temeli sadakat olduğu için sadık olun.

Bunu belki de dile getirmeye bile gerek yok ama evliliğinizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek istiyorsanız karşılıklı olarak sadık olmayı seçmeniz gerekiyor. Ki zaten evlilik bir nevi bu sadakatin de imzaya dökülmüş halidir. Eşinize ve evliliğinize olan bağlılığınızı yitirmemeye dikkat edin.

5. Birlikte zaman geçirmeyi ihmal etmeyin.

“Biz artık evlendik aynı evdeyiz zaten” diye düşünmeyin. Beraber geçirdiğiniz her an birbirinize olan güven ve duygusal bağı güçlendirir. Evleneli ne kadar olmuş olursa olsun ortak ilgi alanları arayıp birlikte zaman geçirmeyi ihmal etmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Olaylar karşısında tutarlı davranın.

Kaç seneyi birlikte geçirmiş olursanız olun kimseyi tamamıyla tanımanız mümkün değildir. İnsan ilişkileri bu kadar zorken tutarsız davranarak işleri daha da zorlaştırmanın hiçbir alemi yok. Olaylar karşısında tutarlı davranışlar sergileyerek aslında eşinizin güven bağını güçlendirmiş olursunuz.

7. Sorumluluk almaktan korkmayın.

İlişkilerde bir taraf, özellikle de genelde erkekler, sorumluluk almaktan kaçarlar. Ancak bu durum ilişkide güvenin kırılmasına sebep olur. Sorumluluk bilinci bu nedenle bir evlilikte oldukça önemlidir. Verdiğiniz sözleri tutun, sorumluluklarınızı yerine getirin. Aslında bu kadar basit!

8. Kötü anlarınızda birbirinize destek olun.

Evlilik zaten iyi ve kötü günde birbirinizin yanında olmak için verdiğiniz yemin üzerine kuruludur. Eğer eşiniz veya siz kötü günlerinizde yapayalnız kalıyorsanız bu aranızdaki bir güven probleminin oluşmasına sebep olur. Birbirinize dayanabilmelisiniz.

9. Özür dileme konusunda çekingen olmayın.

Herkes hata yapar, kimse kusursuz değildir. Ancak hataları halı altına süpürüp geçmek doğru bir yöntem değildir, eşinizle aranızdaki güven bağını zedeleyebilir. Özür dilemek aslında eşinizi kaybetmek istemediğinizi gösterir. Bu nedenle de güven bağını güçlendiren bir etkisi vardır.

10. Eşinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.

Bir ilişkide insan dinlenmek ve anlaşılmak ister. Bu yapılmadığında haklı olarak karşınızdakinin sizi anlamadığını, değer vermediğini düşünürsünüz. Aktif dinleme olduğunda ilişkide güven de artar. Birbirinizi dinlemeyi alışkanlık edinin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın