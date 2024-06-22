Evlilikte Karşılıklı Güveni İnşa Etmenin 10 Yolu

Bunu belki de dile getirmeye bile gerek yok ama evliliğinizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek istiyorsanız karşılıklı olarak sadık olmayı seçmeniz gerekiyor. Ki zaten evlilik bir nevi bu sadakatin de imzaya dökülmüş halidir. Eşinize ve evliliğinize olan bağlılığınızı yitirmemeye dikkat edin.