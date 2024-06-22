Evlilikte Karşılıklı Güveni İnşa Etmenin 10 Yolu
Evlilikte Karşılıklı Güveni İnşa Etmenin 10 Yolu
Evlilik önemli bir karardır ve bu karardan pişman olunmaması için çiftler arasında güven bağının kurulması gerekir. Peki güveni inşa etmenin yolu nedir? Aşağı kaydırmaya devam edin!
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1. Her zaman açık iletişim kurmayı seçin.
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2. Eşinizle empati kurun ve ona göre davranın.
3. Konu ne olursa olsun dürüst olun.
4. Güven bağının temeli sadakat olduğu için sadık olun.
5. Birlikte zaman geçirmeyi ihmal etmeyin.
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