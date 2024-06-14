Evlilikte Aile ve Arkadaş Müdahaleleriyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

Aile ve arkadaşlarınızla sınırlar koyun. Onlara, ilişkinizin özel olduğunu ve bazı konuların sadece sizin aranızda kalması gerektiğini belirtin. Bu kurala uymayanlara ise sert bir dille uyarınızı yapabilirsiniz. Herkesin yetiştiği aile yapısı farklı neticede. Aile anlaşmazlıkları yüzünden biten pek çok evlilik var. Önleminizi kendiniz alın.