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Evlilikte Aile ve Arkadaş Müdahaleleriyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

etiket Evlilikte Aile ve Arkadaş Müdahaleleriyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 13:01

Evlilik güzel olduğu kadar dengelerin sürekli gözetilmesi gereken bir kurum. Ailenin ve yakın çevrenin müdahaleleri bazen evlilikte sorunlara yol açabiliyor. Tam da bununla başa çıkmanın yollarını anlatıyoruz!

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1. Mümkün mertebe açık iletişimde kalın.

Sırlar ve konuşulmayan şeyler bir süre sonra can sıkmaya başlar ve yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar. Bu yüzden eşinizle kesinlikle açık iletişim halinde kalın. Müdahaleler hakkında hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi paylaşın. Bu, birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Hislerinizi ve düşüncelerinizi asla içinizde tutmayın.

2. Sınırlarınız olsun.

Aile ve arkadaşlarınızla sınırlar koyun. Onlara, ilişkinizin özel olduğunu ve bazı konuların sadece sizin aranızda kalması gerektiğini belirtin. Bu kurala uymayanlara ise sert bir dille uyarınızı yapabilirsiniz. Herkesin yetiştiği aile yapısı farklı neticede. Aile anlaşmazlıkları yüzünden biten pek çok evlilik var. Önleminizi kendiniz alın.

3. Kararlarınızı birlikte alın. Ortak bir hayatınız olduğunu unutmayın.

Önemli kararları eşinizle birlikte alın. Aile ve arkadaşlarınızın görüşlerine saygı duyun ama nihai kararı birlikte verdiğinizden emin olun. İnsan duygusal bir varlık neticede. Etkilenmiyorum dese de çevreden etkileniyor. Hayat bir kere geliyorsunuz ve siz bir bireysiniz. Kararlarınız size ve eşinize ait olmalı.

4. Saygı ve nezaketi korumaya özen gösterin. Zira öbür türlüsü size kaos olarak geri döner.

Aile ve arkadaşlarınızla iletişimde saygılı ve nazik olmaya özen gösterin. Olumsuz tepkilerden kaçının ve gerektiğinde yapıcı eleştirilerde bulunun. Eşinizin ailesine verdiğiniz ters bir tepki kendi ilişkinizde olumsuz bir duruma dönüşebilir. Tatlı dil yılanı tabii ki deliğinden çıkartır ama dengeli olmak koşuluyla...

5. Eşinizin karşısında değil tüm çevrenize karşı beraberce yan yana durun.

Aile veya arkadaşlarınızın müdahalelerine karşı eşinizle birlikte durun. Birbirinize destek olun ve birlik mesajı vermeyi ihmal etmeyin.

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6. Birbirinizle geçireceğiniz özel zamanlar sizi tüm dış etkenlerden korur.

6. Birbirinizle geçireceğiniz özel zamanlar sizi tüm dış etkenlerden korur.

Aile, arkadaş, yakın çevre... Kim olduğu hiç önemli değil. Siz birbirinize vakit ayırıp güzel zamanlar geçirdikçe bunları zaten hiç önemsemeyeceksiniz.

7. Küsmeyi sözlüğünüzden çıkartın.

Anlaşmazlıklar mutlaka her ilişkide yaşanır. Ama söz konusu evlilikse iki farklı yapıda büyümüş insanın birlikte olması zaten başlı başına zordur. Eşinize kızdığınızda bunu ondan saklamayın ve bağırmadan güzelce sohbet edin.

8. Ortak değerler üzerinde durun.

Eşinizle ortak değerleriniz ve hedefleriniz üzerine odaklanın. Bu, ilişkinizin temellerini güçlendirir ve geri kalanı her olumsuz şeyi unutturur. Sevdiğinizle güzel bir hayatınız var, kim buna karışabilir ki?

9. Geri bildirimde bulunun ki çevreniz de durumun önemini kavrasın.

Aile ve arkadaşlarınıza, davranışlarının sizi nasıl etkilediği konusunda geri bildirim verin. Yapıcı bir dille onların müdahalelerinin ilişkinize zarar verebileceğini anlatabilirsiniz. Sizi önemseyen insanlar bunu zaten yapacaktır.

10. Evlenene kadar hangi aşamalardan geçtiğinizi hatırlayın.

Ne yaşadığınızı, hangi yollardan geçtiğinizi bir siz bir de eşiniz biliyor. Kimsenin hayatınıza karışmasına izin vermeyin.

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