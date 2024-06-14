Evlilikte Aile ve Arkadaş Müdahaleleriyle Başa Çıkmanın 10 Yolu
Evlilikte Aile ve Arkadaş Müdahaleleriyle Başa Çıkmanın 10 Yolu
Evlilik güzel olduğu kadar dengelerin sürekli gözetilmesi gereken bir kurum. Ailenin ve yakın çevrenin müdahaleleri bazen evlilikte sorunlara yol açabiliyor. Tam da bununla başa çıkmanın yollarını anlatıyoruz!
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1. Mümkün mertebe açık iletişimde kalın.
2. Sınırlarınız olsun.
3. Kararlarınızı birlikte alın. Ortak bir hayatınız olduğunu unutmayın.
4. Saygı ve nezaketi korumaya özen gösterin. Zira öbür türlüsü size kaos olarak geri döner.
5. Eşinizin karşısında değil tüm çevrenize karşı beraberce yan yana durun.
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