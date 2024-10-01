Evlenmeyi ''Tamamlanmak'' Diye Yorumlayan Twitter Kullanıcısına Tepkiler de Beraberinde Geldi
Evlenmeyi ''Tamamlanmak'' Diye Yorumlayan Twitter Kullanıcısına Tepkiler de Beraberinde Geldi
İnsan bekarsa yarım mıdır? Evlenince tamamlanır mı? Twitter'da bir kullanıcı nişan gününü paylaşarak ''Şimdi tamamlandık'' yazınca ortalık karıştı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kimi kullanıcılar ''Bekarlar yarım değildir'' yazarken, kimi kullanıcılar ise ''Hep yarım kalanlardan olacağız'' diyerek bekarlığına isyan etti.
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Her şey bu tweetle başladı. @berna_nrc isimli kullanıcı en mutlu gününden bir kare paylaşarak üzerine ''Şimdi tamamlandık ♡'' yazdı. Ancak bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Birçok kişi bu paylaşımdan rahatsız olurken,
Bazıları ise yaşanmışlıklarını hatırladı.
Kabullenenler de oldu.
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