Evlenmeyi ''Tamamlanmak'' Diye Yorumlayan Twitter Kullanıcısına Tepkiler de Beraberinde Geldi

İnsan bekarsa yarım mıdır? Evlenince tamamlanır mı? Twitter'da bir kullanıcı nişan gününü paylaşarak ''Şimdi tamamlandık'' yazınca ortalık karıştı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kimi kullanıcılar ''Bekarlar yarım değildir'' yazarken, kimi kullanıcılar ise ''Hep yarım kalanlardan olacağız'' diyerek bekarlığına isyan etti.