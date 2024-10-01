Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Evlenmeyi ''Tamamlanmak'' Diye Yorumlayan Twitter Kullanıcısına Tepkiler de Beraberinde Geldi

Evlenmeyi ''Tamamlanmak'' Diye Yorumlayan Twitter Kullanıcısına Tepkiler de Beraberinde Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 12:42

İnsan bekarsa yarım mıdır? Evlenince tamamlanır mı? Twitter'da bir kullanıcı nişan gününü paylaşarak ''Şimdi tamamlandık'' yazınca ortalık karıştı. Yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kimi kullanıcılar ''Bekarlar yarım değildir'' yazarken, kimi kullanıcılar ise ''Hep yarım kalanlardan olacağız'' diyerek bekarlığına isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey bu tweetle başladı. @berna_nrc isimli kullanıcı en mutlu gününden bir kare paylaşarak üzerine ''Şimdi tamamlandık ♡'' yazdı. Ancak bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

Her şey bu tweetle başladı. @berna_nrc isimli kullanıcı en mutlu gününden bir kare paylaşarak üzerine ''Şimdi tamamlandık ♡'' yazdı. Ancak bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.
twitter.com

Birçok kişi bu paylaşımdan rahatsız olurken,

Birçok kişi bu paylaşımdan rahatsız olurken,
twitter.com

Bazıları ise yaşanmışlıklarını hatırladı.

Kabullenenler de oldu.

Kabullenenler de oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın