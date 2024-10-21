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Evleneceğin Kişiyle Beraber Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz Şarkı Hangisi?

etiket Evleneceğin Kişiyle Beraber Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:57

Evleneceğin kişiyle beraber dinlemekten asla vazgeçemeyeceğiniz şarkı hangsi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Evleneceğin kişiyle birlikte bir akşam geçiriyorsunuz diyelim. Hangi aktiviteden daha çok keyif alırsın?

2. Aşık olduğun kişiyle ne tarz bir iletişim seni daha çok mutlu eder?

3. Sence hangi ortam daha rahat?

4. Hangi tür hobilerden hoşlanırsın?

5. Seyahatlerinde rota tercihin nasıl olur?

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6. Hangi tür ortak değerlere sahip olmayı önemsersin?

7. Hangi sosyalleşme yöntemini tercih edersin peki?

8. Son soru! Hangi mevsim seni yansıtıyor?

9. Aşk Kırıntıları

10. Can't Help Falling In Love

La Vie En Rose

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