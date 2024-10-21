Evleneceğin Kişiyle Beraber Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz Şarkı Hangisi?
Evleneceğin Kişiyle Beraber Dinlemekten Vazgeçemeyeceğiniz Şarkı Hangisi?
Evleneceğin kişiyle beraber dinlemekten asla vazgeçemeyeceğiniz şarkı hangsi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Evleneceğin kişiyle birlikte bir akşam geçiriyorsunuz diyelim. Hangi aktiviteden daha çok keyif alırsın?
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2. Aşık olduğun kişiyle ne tarz bir iletişim seni daha çok mutlu eder?
3. Sence hangi ortam daha rahat?
4. Hangi tür hobilerden hoşlanırsın?
5. Seyahatlerinde rota tercihin nasıl olur?
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