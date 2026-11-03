Çocuk Terapistleri Uyardı: Büyükanne ve Dedelerin Masum Sandığı 5 Alışkanlık

Torunlarını şımartmak, onlara doyasıya sarılmak, anne babanın 'hayır' dediği tatlıyı gizlice vermek... Büyükanne ve dedelerin çoğu bunları sevgi gösterisi olarak görüyor. Ancak çocuk terapistlerine göre en masum görünen alışkanlıklardan bazıları çocuğa farkında olmadan zarar verebiliyor.

ABD'li çocuk terapistleri, aile büyüklerinin sık yaptığı 5 hatayı ve yerine neler yapılabileceğini anlattı. Uzmanların ortak mesajı ise net: Bu alışkanlıkları fark edip değiştirmek için hiçbir zaman geç değil.

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