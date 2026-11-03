Çocuk Terapistleri Uyardı: Büyükanne ve Dedelerin Masum Sandığı 5 Alışkanlık
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Torunlarını şımartmak, onlara doyasıya sarılmak, anne babanın 'hayır' dediği tatlıyı gizlice vermek... Büyükanne ve dedelerin çoğu bunları sevgi gösterisi olarak görüyor. Ancak çocuk terapistlerine göre en masum görünen alışkanlıklardan bazıları çocuğa farkında olmadan zarar verebiliyor.
ABD'li çocuk terapistleri, aile büyüklerinin sık yaptığı 5 hatayı ve yerine neler yapılabileceğini anlattı. Uzmanların ortak mesajı ise net: Bu alışkanlıkları fark edip değiştirmek için hiçbir zaman geç değil.
"Hadi Babaanneni Öp" Demek
"Bu Aramızda Kalsın" Cümlesi Masum Değil
Anne Babanın Sözünü Delmek
Kilo ve Tabak Yorumları Çocuğun Aklında Kalıyor
Utangaç Torunun Yerine Cevap Vermek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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