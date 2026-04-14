Evini Temiz Gösteren Alışkanlıklar

miray soysal - Onedio Üyesi
14.04.2026 - 15:28

“Eyvahhh! Çat kapı misafirler geldi, evin hali ne olacak?' diye panik yapıyor musun? Merak etme, artık evine isteyen istediği zaman gelebilir çünkü bu içeriği okuduktan sonra o rahatlığa ereceksin! Gerçekçi olalım, yoğun tempoda evi her daim dergi kapağı gibi tutmak mümkün değil. Ama küçük sırlarla işler bugün itibarıyla değişiyor. 

Hazırsan, seni yormadan hayatını kolaylaştıracak 10 harika alışkanlığa birlikte göz atalım!👇🏻

1. Güne yatağını toplayarak başlamak, odanın anında düzenli görünmesi için atabileceğin en büyük ve en kolay adım!

Yatak odasındaki en büyük eşya yatak olduğu için, eğer o dağınıksa tüm oda ne kadar temiz olursa olsun darmadağınık görünür. Yani ‘Nasıl olsa akşam yine yatacağız’ düşüncesine artık son veriyorsun demek oluyor bu 😜

2. Mutfak tezgahı ne kadar boşsa, mutfağın da göze o kadar temiz, geniş ve ferah görünecektir.

Sadece her gün mutlaka kullandığın kahve makinesi veya çaycı gibi elzem aletleri tezgahın üzerinde bırakmaya çalış. Diğer tüm küçük ev aletlerini, baharatlıkları veya nadir kullanılan eşyaları dolap içlerine gizleyerek kalabalığı yok et. Bu alışkanlığın eve gelen misafire 'sen burada hiç mi yemek yapmıyorsun?’ diye sorduracak :)

3. Evinde her zaman ferah havayı hissetmek istiyorsan, çöplerle vedalaşmayı asla geciktirme.

Çöpleri bekletmeden atmak, kötü kokuların oluşmasını engeller. Özellikle mutfakta biriken çöpler... Resmen burnumuzun direği sızladı o kokuyu hayal edince😒 İşte o koku tüm eve yayılan rahatsız edici bir hava yaratıyor. Oysa biriktirmeden atılan çöplerle evini daha ferah hissedeceksin.

4. Evdeki eşya yoğunluğunu kontrol altında tutmalısın!

Eve yeni bir kıyafet, kitap veya dekoratif bir obje aldığında mutlaka eskisini elden çıkarmaya özen göster. Bu sayede eşyaların dışarı taşarak dağınıklık yaratmasını engellersin. 'Bir gün lazım olur' kafasıyla sakın biriktirme. Fazla eşyanın ne hayrını gördük? Sana zarar, temizlemesiyle ayrı dağınıklığıyla ayrı uğraşıyorsun.

5. Banyoyu her zaman pırıl pırıl ve mis gibi göstermenin sırrı, duş sonrasında yapacağın ufak bir dokunuşta saklı.

Duştan çıkmadan hemen önce camları veya fayansları bir çekçek yardımıyla hızlıca yukarıdan aşağıya doğru sıyırarak fazla suyu akıt. Bu çok basit işlem, su lekelerinin, sabun artıklarının ve inatçı kirecin yüzeylerde tutunmasını büyük ölçüde engelleyecek. Böylece banyon her zaman temiz kalacak.

6. Gün sonunda küçük bir toparlama rutini oluşturmak, ertesi güne temiz bir başlangıç sağlar.

Üşenme canım! Senden sadece 15 dakika rica ediyoruz. Sehpa üzerindeki su bardaklarını mutfağa götürmek gibi basit şeyleri yapmak, salonun ezilmiş minderlerini düzeltmek veya ortalıktaki oyuncakları hızlıca sepetlerine fırlatmak sabaha huzurla uyanmanın anahtarı...

7. Elini yıkadıktan sonra lavabonun içini ve bataryasını kuru bir bezle hızlıca silmek.

Banyo ve mutfak lavabolarında kalan masum su damlacıkları, kuruduklarında inatçı lekelere ve mat bir görünüme sebep olur. Sadece birkaç saniyeni alacak bu basit hareket, lavabolarının her daim yepyeni ve az önce temizlenmiş gibi parlamasını sağlayacak.

8. Çıkardığını kıyafetleri kirliyse bekletmeden sepete, temizse hemen askıya asarak dolaba yerleştirmeyi kesin bir kural haline getir.

Yorgun argın geldiğimizde kıyafetleri sandalyenin üzerine atmak cazip geliyor, hatta biraz keyifli bile olabilir 😅 Ama o kıyafet sandalyesi zamanla yatak odasının enerjisini emen bir dağınıklık canavarına dönüşüyor. Oysa bu bir iki dakikalık küçük çaba, odanın düzenli havasını korumanın en garantili yolu.

9. Yıkanan çamaşırları makinede bekletmeden anında asmak veya kurutmaya atmak,

Çamaşır yıkamak maalesef sadece makinenin düğmesine basmakla bitmez, aslında bu işin en önemli kısmı yıkama sonrasıdır. Kuruyan çamaşırları günlerce koltukların üzerinde veya kurutmalıkta bekletmek yerine hemen katlayıp dolaplardaki yerlerine yerleştirmelisin. 'Bunu ben de biliyorum zaten, önemli olan bu işleri yapmaya zaman bulmak' diyebilirsin. Çok haklısın 😒 Editörünüz de çok zorlanıyor ama doğrusu bu🤣

10. Evi düzenli olarak havalandırmak, ortamın hem daha ferah hem de daha temiz görünmesini sağlar.

Özellikle yemek yaptıktan sonra kısa bir havalandırma yapmak, mutfağın daha hijyenik hissettirmesine yardımcı olur. Küçük gibi görünen bu alışkanlık, evin genel atmosferini anında değiştirir ve daha yaşanılır bir ortam yaratır.

