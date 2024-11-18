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Evini Hangi Tarzda Dekore Etmelisin?

etiket Evini Hangi Tarzda Dekore Etmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 10:31

Bu test, tarzını keşfetmene yardımcı olacak ve evine sıcak, samimi bir dokunuş katacak ipuçları sunacak. Hazırsan, hayalindeki evi yaratmaya giden yolda ilk adımı atmaya başlayalım!👇

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Dekorasyon konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!

2. Sende modern mutfağa en çok yakışan şey ne?

3. Diyelim ki ,yeni bir ev aldın dekorasyonunu kendin mi yaparsın yoksa bir profesyonele mi emanet edersin?

4. Dekorasyonla ilgili yeni trendleri takip ediyor musun?

5. Bu dekor ürünlerinden birini seçecek olsan hangisini seçerdin?

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6. Daha önce hiç ev dekorasyonu konusunda senden fikir aldılar mı?

7. Duvar dekorasyonunda hangisi senin tarzın?

8. Son olarak, bu pencerelerden birini seç!

Sade ama şık!

Sade ama şık!

Verdiğin cevaplara göre sen sade ve basit bir dekorasyon tercih etmelisin. Doğal renk tonlarıyla huzurlu bir atmosfer yaratabilirsin. Ahşap mobilyalar, sade kumaşlar ve bitkilerle evini sıcak ve samimi bir hale getirmelisin. Bu tarz, hem yaşanabilir hem de göz yormayan bir ortam sunar; ayrıca ruhuna huzur ve dinginlik katar çünkü sen bunu seviyorsun!

Zengin ve gösterişli!

Zengin ve gösterişli!

Verdiğin cevaplara göre sen evinde şatafatlı ve gösterişli bir atmosfer yaratmak istiyorsun. Zengin kumaşlar ve göz alıcı aksesuarlarla evini renklendirmeye başlayabilirsin. Altın ve gümüş gibi metalik detaylar, mekânına lüks bir his katarken, büyük tablolar veya etkileyici avizelerle de bu görünümü daha da vurgulayabilirsin. Bu tarz, kendine özgü zarafet arayan senin için mükemmel bir seçenek. Evinde yarattığın bu şıklık, hem göz alıcı hem de kişiliğini yansıtan bir ortam oluşturacak!

Modern ve trend dokunuşlar!

Modern ve trend dokunuşlar!

Yenilikçi dekorasyonları seviyorsan, modern ve trend dokunuşlarla evini canlandırmalısın. Dinamik bir hava katmak için şık ve minimalist mobilyalar, geometrik desenler ve cesur renk kombinasyonları kullanabilirsin. Aydınlatmalar da önemli; sıra dışı lambalarla mekânını daha da vurgulamak harika bir fikir. Bu tarz, güncel trendlere ayak uydurmak isteyen senin için oldukça ideal; bu şekilde evinde hem şıklığı hem de ferahlığı bir arada bulacaksın.

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cansu ersan

Modern ve trend dokunuşlar!

lily

Sade ama şık!