Evini Hangi Tarzda Dekore Etmelisin?
Evini Hangi Tarzda Dekore Etmelisin?
Bu test, tarzını keşfetmene yardımcı olacak ve evine sıcak, samimi bir dokunuş katacak ipuçları sunacak. Hazırsan, hayalindeki evi yaratmaya giden yolda ilk adımı atmaya başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Dekorasyon konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!
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2. Sende modern mutfağa en çok yakışan şey ne?
3. Diyelim ki ,yeni bir ev aldın dekorasyonunu kendin mi yaparsın yoksa bir profesyonele mi emanet edersin?
4. Dekorasyonla ilgili yeni trendleri takip ediyor musun?
5. Bu dekor ürünlerinden birini seçecek olsan hangisini seçerdin?
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