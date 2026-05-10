Evini Dekore Ederken Aklında Çıkarmaman Gereken 11 Şey

Özge - Onedio Üyesi
10.05.2026 - 12:31

Yaşam alanlarına yepyeni bir hava kazandırmanın en kolay yolu, ev dekorasyonunu değiştirmektir. Ancak dekorasyona nereden başlayacağını bilemeyenler için bu süreç fazlasıyla zorlayıcı olabilir. Üstelik evini dekore ederken farkında olmadan yapacağın kritik hatalar da seni aslında hedeflediğin şeyden uzaklaştırabilir. Örneğin; bir odanın daha aydınlık, ferah veya canlı görünmesini isterken sonuçta bambaşka bir ortamla karşılaşabilirsin.

İşte hem bu tür sık yapılan yanlışlara düşmemen hem de dekorasyonu kolayca yapman için izlemen gereken tüm etkili adımları derledik!

1. Ölçüleri bilmeden mobilya alışverişi yapmayın.

İnternette veya bir arkadaşının evinde gördüğün büyük parça eşyayı satın almadan önce uygun alana sahip olup olmadığını anlaman çok önemlidir. Aksi halde çok beğenerek aldığın o konforlu köşe koltuk ya da ahşap yemek masası, eve geldiğinde seni hayal kırıklığına uğratabilir. Evinde doğru dekorasyon yapmanın ilk ve en önemli adımı, mekanı ölçmektir. Böylece evine yeni eşya alman gerektiğinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamış olursun.

2. Temel kararlarda basitlikten yana olun.

Estetik bir mekan tasarımı için her anlamda cesur davranmak ve renkli seçimler yapmak gibi bir yanılsama vardır. Halbuki, en güzel ev dekorasyonu, sahip olduğun mekanın özelliklerini bilmekle başlar. Üstelik göze hoş ve renkli görünen en popüler dekorasyon fikirlerinin ardında bile basit kararlar gizlidir. Örneğin; duvarları boyaman gerektiğinde cesur renkler kullanmak yerine bej, gri, krem gibi her detayla uyum sağlayan tonlara yönelmen aslında çok daha etkili bir tasarım kararıdır. Daha sonra istersen duvarlardan birinde mekanla uyumlu cesur bir ton seçebilirsin.

3. Yaşam alışkanlıklarınıza uygun eşyalar seçin.

Ev dekorasyonu için eşya satın alman gerektiğinde günlük alışkanlıkların, ihtiyaçların ve kişisel estetik algın ön planda olmalıdır. Özellikle daha sonra değiştirilmesi zor olan koltuk, masa, dolap gibi büyük parça eşyalar seçerken, gördüğün trendlerin yerine kendi kullanımına odaklanmalısın. Uzun vadede kullandığında sana kendini iyi hissettirecek ve günlük alışkanlıklarını destekleyecek parçalar seçersen trendler geçtiğinde de üzülmemiş olursun.

4. Fonksiyonelliği önemseyin.

Eşya seçiminde fonksiyonellik altın kuraldır. Özellikle küçük bir yaşam alanına sahipsen, yaptığın her seçimde ekstra akılcı davranman seni büyük dertten kurtarır. Bu noktada birden fazla işleve sahip ve farklı kullanımlara uyarlanabilen parçalara yönelebilirsin. Böylece tek seferde iki veya daha çok eşyalık işlevi karşılamış ve alandan kazanmış olursun.

5. Doğal aydınlatmaya göre düzenleme yapın.

Bir odayı düzenlerken, doğal aydınlatma faktörünü her zaman önemsemelisin. Eşyaları pencerelerin önünü kapatmayacak şekilde koyarsan hem doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanır hem de daha aydınlık mekanlara sahip olursun. Bu sistem, küçük odaları geniş ve ferah gösterme konusunda da sana avantaj sağlar. Eşya yerleşiminden perde seçimine kadar aldığın her dekorasyon kararında güneş faktörünü değerlendirirsen, estetik ve renkli iç mekanlar elde edersin.

6. Boş alan bırakmaya özen gösterin.

Oda düzenlemesinde yapılan en büyük hata, eşyaları dip dibe yerleştirmektir. Bir yerden sonra duvarlara yaslanan ve birbirine değen eşyalar arasında hareket etmek imkansız hale gelir. Bu da yaşam alanının üzerinde bıraktığı sıkışıklık hissini pekiştirir. Her yeri bir mobilya veya dekoratif eşyayla doldurmaktansa, bazı yüzeylerin boş kalmasına izin vermelisin. Örneğin; mobilyaları duvardan 15-20 cm çeker, geçiş boşluklarına özen gösterir ve dekorasyon konusunda sadeleşirsen göz yormayan, ferah alanlar oluşturursun.

7. Aydınlatma sistemini katmanlandırın.

Oda aydınlatmasındaki en can alıcı noktalardan biri ışık sistemidir. Genellikle tek bir tavan lambası ile aydınlanan mekanlar, sıkıcı ve soğuk görünür. Üstelik yeterli aydınlanmaz. Bunun yerine lambader, aplik ve abajur gibi katmanlı bir sisteme geçersen, ortama sıcak ve zengin bir hava katarsın. Beyaz ışık yerine sıcak sarı tonlara yönelmen ve ışıkları farklı seviyelerde ayarlaman, mekanın atmosferini bir anda değiştirebilir.

8. Trendlerin geçici olduğunu unutmayın.

Söz konusu dekorasyon olduğunda her sezon takip edilecek bir trend mutlaka vardır. Ancak trendleri genel ölçekte uyarlaman pek doğru bir karar olmaz. Çünkü yeni bir trend geldiğinde tüm mekanın bir anda demode kalmış olur. Bu nedenle yeni çıkan bir trendi beğendiğinde, komple odanı yenilemek yerine ufak parçalara odaklanabilirsin. Örneğin; tüm odayı boyatmak ya da koltuğu değiştirmektense, koltuğa yeni yastık kılıfları alabilir ya da kahve masası için yeni dekorlar seçebilirsin. Böylece genel düzeni bozmadan mekanı renklendirmiş olursun.

9. Farklı renk ve materyalleri harmanlayın.

Sıkıcı ve tekdüze bir ortama biraz hareket katmanın en iyi yolu, doku ve renklerle oynamaktır. Bunun için atacağın adımsa genellikle küçük ve basit adımlardan ibarettir. Koltuğun üstüne koyacağın renkli bir şal ve farklı desenlerdeki kırlentler, odanın ortasına ekleyeceğin bir kilim, köşelere yerleştireceğin birkaç hasır sepet ya da seramik vazo ile sandığından da büyük bir fark yaratabilirsin.

10. Bitkilerle ortama canlılık katın.

İç dekorasyonun olmazsa olmazı bitkilerdir. Bitkiler sadece yeşil görüntüleriyle seni psikolojik açıdan rahatlatmaz, aynı zamanda ortama renk katar. Ayrıca canlılık getirir. Elbette bitki seçiminde odanın aydınlatma ve ışıklanma faktörlerini göz önünde bulundurarak hareket etmen gerekir. Her odayı uygun bitkilerle dekore edersen, tek bir hamlede yaşam alanına hareket kazandırırsın. Bitkileri koyacağın rafları ve saksıları ise tamamen kişisel zevklerine göre seçebilirsin.

11. Detaylara özen gösterin.

Etkili bir iç mekan tasarımı, büyük ve cesur hamlelerden çok detaylarda yapacağın ufak değişikliklerde gizlidir. Bir dergi sayfasından çıkmış gibi görünen ortamlar hazırlamak ise sana nadiren kendin gibi hissettirir. Bir yerden sonra ise arzuladığın rahatlığı veremez hale gelir. Bu nedenle büyük dekorasyon kararları almak yerine ortamdaki detaylara odaklanmak en iyi seçimdir. Örneğin; duvara bir sanat köşesi eklemen, kullandığın dekorasyon ürünlerini sadeleştirip daha kaliteli hale getirmen ve sana özel hissettiren parçaları seçip çıkarman, otantik mekanlar elde etmene yardımcı olur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
