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Evini Daha Temiz Gösterecek 10 Tüyo

etiket Evini Daha Temiz Gösterecek 10 Tüyo

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 12:46

Evin her zaman derli toplu ve temiz görünmesini sağlamak aslında düşündüğünden çok daha kolay. Bunun için büyük temizliklere saatler ayırmana gerek yok. İşte evini daha düzenli ve temiz göstermeni sağlayacak pratik tüyolar!

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1. Dağınıklığı minimuma indirmeye çalış.

1. Dağınıklığı minimuma indirmeye çalış.

Etrafa yayılan eşyalar, ne kadar temizlik yaparsan yap evin dağınık görünmesine neden olur. Kullanmadığın eşyaları dolaplara kaldır ya da kutulara yerleştir. Hep söyleriz: 'Az eşya, çok ferahlık!'

2. Yastık ve battaniyeleri düzelt.

Koltuklarda dağınık duran yastıklar ve battaniyeler, salonu biraz yorgun gösterir. Birkaç saniyede yastıkları kabartıp battaniyeyi düzgünce katla.  Böylelikle salonun bir dergi kapağına hazır gibi durur! 😅

3. Aynaları ve camları temiz tutmaya çalış.

3. Aynaları ve camları temiz tutmaya çalış.

Pırıl pırıl camlar ve aynalar evine anında daha şık bir hava katar. Öyle temizle ki camlar parlak olsun ve kuşlar bile bazen içeri girmeye çalışsın! Bu arada camları silerken ayna gibi, aynaları da silerken cam gibi olduğunu iddia eden tek millet olabiliriz. 😂

4. Zemini doğru bir şekilde silebilirsin.

4. Zemini doğru bir şekilde silebilirsin.

Zeminde biriken toz ve kırıntılar, en temiz odayı bile bakımsız gösterir. Günlük olarak hızlıca süpür ya da sil. Emin ol 5 dakikanı bile almayacak.

5. Küçük eşyaları koyabileceğin bir kutu edinebilirsin.

5. Küçük eşyaları koyabileceğin bir kutu edinebilirsin.

Küçük bir kutu diyoruz ama küçük olmasına rağmen etkisi çok büyük olacak.  Hem pratik hem de oldukça etkili bir yöntem olduğu için tüyolarımız arasında yerini aldı. E hadi bir koşu organizer kutu al da küçük eşyalarını yerleştir.

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6. Önemli adımlardan biri: Lavabolar ve tuvaletleri elinden geldiğince temiz tut.

Mutfak ve banyodaki lavaboların temiz ve parlak olması, evinin hijyen algısını yükseltir. Limonlu su veya beyaz sirke ile birkaç dakikada lavaboları parlat. Buraların temiz görünmesi, temizlik yapma motivasyonunu artıracak. Buna eminiz. 😎

7. Çöpler düzenli olarak atılırsa evin epey temiz görünür.

Dolup taşan bir çöp kovası, tüm temizlik çabalarını çöpe atabilir. Bunun olmasını istemeyiz ve çöpleri sık sık çıkarmaya çalış. Böylece hem kötü kokulardan kurtulursun hem de evin tertemiz görünür.

8. Evi ev yapan şeylerden biri olan halıların altına bant yapıştırabilirsin.

8. Evi ev yapan şeylerden biri olan halıların altına bant yapıştırabilirsin.

Yamuk duran bir halı ya da üzerinde biriken kir ve toz, hemen göze batar. Halıyı bir bant sayesinde sabitleyip düzeltirsen ve hızlıca üzerinden geçersen oda bir anda daha düzenli görünecek.

9. Oda kokularını da unutmamak gerek.

Evin temizliği kadar kokusu da önemlidir. Taze bir çiçek kokusu ya da hafif bir oda spreyi kullanabilirsin. Öyle güzel kokular olsun ki komşular 'Neler oluyor?' diye kapını çalsın. 😊

10. Doğru aydınlatma, temiz bir görünüm demek.

Fazla parlak ya da karanlık bir ortam, tozu ve dağınıklığı daha belirgin hale getirebilir. Doğru aydınlatmayla evine sıcak ve tertemiz bir atmosfer kat. Doğru ışık, doğru enerji!

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Ma Belle
Ma Belle
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