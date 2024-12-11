Evini Daha Temiz Gösterecek 10 Tüyo

Pırıl pırıl camlar ve aynalar evine anında daha şık bir hava katar. Öyle temizle ki camlar parlak olsun ve kuşlar bile bazen içeri girmeye çalışsın! Bu arada camları silerken ayna gibi, aynaları da silerken cam gibi olduğunu iddia eden tek millet olabiliriz. 😂