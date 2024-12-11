Evini Daha Temiz Gösterecek 10 Tüyo
Evini Daha Temiz Gösterecek 10 Tüyo
Evin her zaman derli toplu ve temiz görünmesini sağlamak aslında düşündüğünden çok daha kolay. Bunun için büyük temizliklere saatler ayırmana gerek yok. İşte evini daha düzenli ve temiz göstermeni sağlayacak pratik tüyolar!
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1. Dağınıklığı minimuma indirmeye çalış.
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2. Yastık ve battaniyeleri düzelt.
3. Aynaları ve camları temiz tutmaya çalış.
4. Zemini doğru bir şekilde silebilirsin.
5. Küçük eşyaları koyabileceğin bir kutu edinebilirsin.
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6. Önemli adımlardan biri: Lavabolar ve tuvaletleri elinden geldiğince temiz tut.
7. Çöpler düzenli olarak atılırsa evin epey temiz görünür.
8. Evi ev yapan şeylerden biri olan halıların altına bant yapıştırabilirsin.
9. Oda kokularını da unutmamak gerek.
10. Doğru aydınlatma, temiz bir görünüm demek.
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