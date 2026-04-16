Evini 10 Dakikada Toparlamanı Sağlayacak 10 Pratik Taktik

Nida Ataman - Onedio Üyesi
16.04.2026 - 13:41

Bazen evin bir anda ben ne yaptım da burası böyle oldu moduna geçer ya… İşte tam o anlarda insanın gözünde büyür her şey. Halbuki küçük dokunuşlarla ortalığı toparlamak sandığından çok daha hızlı olabilir. Üstelik saatlerce temizlik yapmana da gerek yok! Sadece doğru taktikleri bilmek ve biraz hızlı hareket etmek yeterli. Hadi gel, 10 dakikalık mini bir toparlama maratonuna birlikte çıkalım!

1. İlk adım gördüğün eşyayı ait olduğu yere geri koymak!

Etrafında gördüğün eşyaları ait olduğu yere hızlıca bırakmak taktiklerin en önemlisi olabilir. Dağınıklığın büyük kısmı aslında genelde yanlış yerde duran birkaç eşyadan oluşur. Koltuktaki tişörtü dolaba, masadaki bardağı mutfağa götürmek gibi küçük toparlamalar ortamı anında düzenli gösterir.

2. Biraz hızlı hareket ve biraz da konsantrasyon.

Genellikle bir mesaj bildirimi işlerin çoğunu yarıda bırakmamıza sebep olur. Kendine bir hedef belirle ve işi bitirene kadar telefonun ya da başka bir şeyin sana engel olmasına izin verme. Biraz hız ve konsantrasyon hedefe daha kolay ulaşmanı sağlayabilir.

3. Gereksiz kalabalık pek de temiz gözükmeyebilir.

Görünür alanların düzeni anında daha ferah bir his yaratır. Masa, sehpa ve tezgah gibi yüzeyler doluysa ev daha dağınık görünür. Kullanmadığın kitaplar, defterler, elektronik aletler, kablolar... Evin görünmez ama asıl dağınıklık sahibi üyelerine dikkat!

4. Yatak odasında dağınıklığın başrolü her zaman onda!

Herkesin odasında sandalyesini üzerinde bir kıyafet dağı olduğuna hemfikiriz değil mi? Giderek büyüyen bu dağ aslında odanda asıl dağınıklığın sebebi... İşe buradaki kıyafetleri gerçekten ait olduğu yerlere götürmekle başlayabilirsin.

5. Minik tozlar evinin ışıldamasına engel olur!

Belki de en üşendiğimiz işlerin başında gelir toz almak.... Evinin ışıldaması da bir o kadar bu işe bağlı olabilir. Açıktaki alanlara hızlıca bir nemli bez gezdirmek hem hızlıca verimli sonuç almanı sağlar hem de kısa sürede daha temiz bir görüntü elde etmeni sağlar.

6. Yer silmede level atlamak isteyenler buraya!

Elektrikli mop teknolojisiyle temizlik artık daha hızlı, hijyenik ve zahmetsiz hale geliyor. Özellikle Philips One-Up elektrikli mop gibi yeni nesil cihazlar sayesinde kova taşıma, paspas sıkma ve kirli suyla uğraşma derdiyle vedalaşabilirsin. Hızlıca evini toplayıp bir de tertemiz parlayan zeminler görmek istiyorsan bu taktiği denemelisin.

7. Kahve kupan hala koyduğun yerde mi?

Çalışma masan, dinlenme köşen burada kaç tane birikmiş kupan var? Gün içinde fark etmeden bırakıp gittiğin çoğu şey gün sonunda beklenmedik bir dağınıklık yaratabilir. Eğer anında bazı eşyaları kaldırmayı alışkanlık haline getirebilirsen gün sonu yoğunluğunu hafifletebilirsin.

8. Banyonun gizli kahramanları organizerler.

Bakım ürünlerinden temizlik ürünlerine bir çok şeyi banyoda depolamaya çalışırız. Gün içinde çoğunu kullanırken de ne kadar dağıldığını fark etmeyiz. Depolama sistemini belirli bölmelere ayırırsan kullanırken de kaldırırken de rahat edersin.

9. Bulaşık birikintisiyle hızlıca vedalaş.

Bulaşık makinasındaki temiz bulaşıkları yerlerine hızlıca yerleştirmek burada altın kural. Dağınıklığın arasında nereden başlayacağını bilmiyorsan en pratik yol buradan geçer. Kirli bulaşıklar makineye, erzaklar dolaba girdikten sonra tezgahını artık görebiliyorsan başarmışsın demektir.

10. Son bir bakış gizli dağınıklığın kurtarıcısıdır.

Evi topladıktan sonra o gururlu bakışı yapmayan yoktur. Aslında çoğu şey bu bakışta gizli diyebiliriz! Hızlıca evi toparlarken fark etmediğin ufak şeyleri görmeni sağlar. Bonus! Eğer toparlanacak bir şey kalmadıysa bu leziz bir Türk kahvesini hak ettiğin anlamına gelir.

Nida Ataman
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
