Evindeki En Kirli Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evindeki En Kirli Yeri Tahmin Ediyoruz!
Bu testte temizlik rutininin ne kadar işe yaradığını öğreneceğiz! Bakalım evindeki en kirli yer neresiymiş! 🤔
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1. İlk olarak söyle bakalım, evinde yemek yapmayı ne kadar sıklıkla tercih ediyorsun?
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2. Temizlik yaparken en çok hangi odaya özen gösterirsin?
3. Peki, evde kaç kişi yaşıyorsunuz?
4. Patili dostların var mı?
5. Elektronik cihazlarını ne sıklıkla temizlersin?
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