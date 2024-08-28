Evindeki En Kirli Yeri Tahmin Ediyoruz!

Evindeki en kirli yer büyük olasılıkla banyo! Genel bir temizlik yapıyorsun ama banyo evdeki en kirli alanlardan biri. Bu nedenle temizlik yaparken ayrıca özen göstermek gerekiyor. Banyonu temizlerken özellikle fayanslar, lavabo ve klozet gibi bölgeleri özenle temizlemeye dikkat etmelisin. Düzenli olarak banyo temizliği yapmak, hem sağlığını korur hem de banyonu ferah ve temiz tutar.