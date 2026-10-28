Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı Yok mu? Sevdan Bir Ateş Yeni Bölüm Ne Zaman?

Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün tatil nedeniyle bazı yapımların akıştan çıkıp çıkmayacağı merak edilirken 'Bu akşam Sevdan Bir Ateş var mı?' sorusu da gündeme geldi.

Sevenlerine müjde: Show TV'nin resmi yayın akışına göre Sevdan Bir Ateş bu akşam yeni bölümüyle ekranda! Dizinin 8. bölümü 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak.