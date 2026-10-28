Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı Yok mu? Sevdan Bir Ateş Yeni Bölüm Ne Zaman?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra itibarıyla yarım gün resmi tatil başladı. Bayram ve tatil dönemlerinde kanalların yayın akışında değişikliğe gitmesi alışılmış bir durum olduğu için gözler bu akşam ekrana gelecek dizilere çevrildi.
Peki, Show TV'nin reytinglerde zirveyi bırakmayan dizisi Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yoksa yayın akışında değişiklik mi var?
İşte Show TV'nin 28 Ekim Çarşamba yayın akışına dair merak edilenler…
Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Sevdan Bir Ateş 8. Bölüm Fragmanında Neler Var?
Sevdan Bir Ateş Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?
Show TV Yayın Akışı 28 Ekim Çarşamba
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