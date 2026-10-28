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Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı Yok mu? Sevdan Bir Ateş Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı Yok mu? Sevdan Bir Ateş Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 12:36
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra itibarıyla yarım gün resmi tatil başladı. Bayram ve tatil dönemlerinde kanalların yayın akışında değişikliğe gitmesi alışılmış bir durum olduğu için gözler bu akşam ekrana gelecek dizilere çevrildi.

Peki, Show TV'nin reytinglerde zirveyi bırakmayan dizisi Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yoksa yayın akışında değişiklik mi var?

İşte Show TV'nin 28 Ekim Çarşamba yayın akışına dair merak edilenler…

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Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün tatil nedeniyle bazı yapımların akıştan çıkıp çıkmayacağı merak edilirken 'Bu akşam Sevdan Bir Ateş var mı?' sorusu da gündeme geldi.

Sevenlerine müjde: Show TV'nin resmi yayın akışına göre Sevdan Bir Ateş bu akşam yeni bölümüyle ekranda! Dizinin 8. bölümü 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

Sevdan Bir Ateş 8. Bölüm Fragmanında Neler Var?

Sevdan Bir Ateş 8. Bölüm Fragmanında Neler Var?

Yeni bölümde Mirza, şüphelerinin peşine düşerek herkesten gizli yaptırdığı DNA testinin sonucuyla yüzleşiyor. Sonuç yüzde 99,9 ihtimalle Hüma'nın onun kızı olduğunu gösteriyor.

Issız bir arazide sonuca bakan Mirza'nın gözyaşlarına boğulduğu anlar fragmana damga vururken, Leyla'nın Yaman'ın otelinde işe başlaması da işleri iyice karıştıracak gibi görünüyor. Destan'ın bu gelişmeyi Mirza'ya taşımasıyla birlikte, Mirza ile Leyla arasında büyük bir yüzleşme kapıda!

Sevdan Bir Ateş Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?

Sevdan Bir Ateş Konusu Ne, Oyuncuları Kimler?

CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de yayın hayatına başladı. Dizi, düğünlerinden saatler önce ortadan kaybolan Leyla ile yedi yıl boyunca ondan haber alamayan Mirza'nın hikâyesini konu alıyor. Kaçırılan yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada Leyla ve altı yaşındaki kızı Hüma ile karşılaşıyor. Hikâye ardından Kapadokya'ya taşınıyor ve Kozaklı ile Kızılırmak ailelerinin sırları bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Dizinin başrollerinde Mirza karakteriyle Murat Ünalmış ve Leyla karakteriyle Özge Özacar yer alıyor. Kadroda ayrıca Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay ve Hande Canpolat bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu otururken, senaryo Eda Tezcan'a ait.

Show TV Yayın Akışı 28 Ekim Çarşamba

Show TV Yayın Akışı 28 Ekim Çarşamba

06.00 Baba (Tekrar)

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15.00 Bahar (Tekrar)

18.25 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

00.15 Gece Hattı (Canlı)

01.15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

03.45 Bahar (Tekrar)

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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