Evin Her Köşesinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Malzemesi

Eğer evde her şeyi doğal malzemeler ile temizlemek istiyorsan çok ama çok doğru bir yerdesin. Sirkesinden limonuna hem etkisi hem de içeriği ile oldukça iyi olan temizlik malzemelerini keşfetmeye ne dersin? Evin her yerinde kullanabileceğin güvenli malzemeler ile şöyle bir temizlik keşfine çıkalım mı? Hadi başlıyoruz!