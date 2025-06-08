Evin Her Köşesinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Malzemesi
Eğer evde her şeyi doğal malzemeler ile temizlemek istiyorsan çok ama çok doğru bir yerdesin. Sirkesinden limonuna hem etkisi hem de içeriği ile oldukça iyi olan temizlik malzemelerini keşfetmeye ne dersin? Evin her yerinde kullanabileceğin güvenli malzemeler ile şöyle bir temizlik keşfine çıkalım mı? Hadi başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karbonat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Beyaz sirke
3. Tuz
4. Limon suyu
5. Boraks
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zeytinyağı
7. Mısır nişastası
8. Kastil sabunu
9. Hidrojen peroksit
10. Arap sabunu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Okaliptüs yağı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın