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Evin Her Köşesinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Malzemesi

etiket Evin Her Köşesinde Kullanabileceğin 11 Doğal Temizlik Malzemesi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 12:47

Eğer evde her şeyi doğal malzemeler ile temizlemek istiyorsan çok ama çok doğru bir yerdesin. Sirkesinden limonuna hem etkisi hem de içeriği ile oldukça iyi olan temizlik malzemelerini keşfetmeye ne dersin? Evin her yerinde kullanabileceğin güvenli malzemeler ile şöyle bir temizlik keşfine çıkalım mı? Hadi başlıyoruz!

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1. Karbonat

1. Karbonat

Mükemmel bir ovma ajanı, koku emici ve hafif aşındırıcı olan karbonat da neredeyse her yerde kullanılabilen temizlik malzemelerinden. Lavabo ve fayansları parlatabilir, fırını temizleyebilir veya halılardaki kötü kokuları giderebilirsin.

2. Beyaz sirke

Beyaz sirke aslında yönlü bir temizleyici. Yağ çözücü, dezenfektan ve koku giderici olarak da kullanılıyor. Cam silmeden yüzey temizliğine, kireç çözmeden zemin parlatmaya kadar birçok alanda kullanabilirsin. Kullanırken su ile seyreltebilir veya doğrudan kullanabilirsin.

3. Tuz

3. Tuz

Hafif aşındırıcı özelliği sayesinde ovma gerektiren yüzeylerde kullanabilirsin. Döküm tavaları temizlemek için birebir olan tuz aynı zamanda pas temizliği ve leke çıkarmada da oldukça etkili. Limon suyu ile karıştırarak etkisini de artırabilirsin.

4. Limon suyu

4. Limon suyu

Doğal bir ağartıcı, dezenfektan ve koku giderici olan limon suyu da pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle as lekelerini çıkarmada tercih edebilirsin. Yine kesme tahtalarını temizleyebilir ve parlatabilirsin. Ferahlatıcı kokusuyla da güzel koku vermek istediğin yerlerde kullanabilirsin.

5. Boraks

5. Boraks

Doğal bir mineral olan boraks, güçlü temizleyiciler arasındadır. Özellikle dezenfektan ve koku giderici olarak kullanabilirsin. Çamaşır yıkamada, tuvalet temizliğinde ve kalıp önlemede de tercih edebilirsin. Kullanırken dikkatli olman gerekiyor. Aynı zamanda kullandıktan sonra etrafı iyice havalandırmayı unutma!

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6. Zeytinyağı

6. Zeytinyağı

Kulağa garip geldiğini biliyoruz ama zeytinyağı da temizlikte kullanılıyor. Mobilya parlatmada, paslanmaz çelik yüzeyleri silmede ve deri eşyaları nemlendirmede üstüne yok! Üstelik az miktarda kullanman yeterli. Kullandığın anda etkisini görebilirsin.

7. Mısır nişastası

7. Mısır nişastası

Cam ve ayna temizliğinde iz bırakmayan parlaklık sağlayan mısır nişastası da çok bilinmese de oldukça etkili bir temizlik malzemesidir. Su ile karıştırarak macun kıvamına getirmelisin. Ardından macun kıvamındaki nişastayı yağlı lekeler üzerinde kullanabilirsin.

8. Kastil sabunu

8. Kastil sabunu

Zeytinyağı veya diğer bitkisel yağlardan yapılan pastil sabunu doğal bir sabundur. Her türlü yüzey temizliğinde kullanabilirsin. Ayrıca bulaşık yıkamada hatta kişisel hijyende bile rahatlıkla tercih edebilirsin. Konsantre olduğu için az miktarda kullanman yeterlidir.

9. Hidrojen peroksit

9. Hidrojen peroksit

Doğal bir dezenfektan ve ağartıcı olan hidrojen peroksit özellikle banyoda tercih edilir. Banyo yüzeyleri, tuvaletler ve mutfak tezgahlarında mikrop öldürücü olarak kullanabilirsin. Kullanırken eldiven giymek ve gözlerle temasından kaçınmaya dikkat et!

10. Arap sabunu

10. Arap sabunu

Geleneksel ve etkili bir genel amaçlı temizleyici olarak kullanılan Arap sabunu oldukça etkilidir. Özellikle yerleri silmede, halı temizliğinde ve genel yüzeylerde güvenle kullanılabilirsin.

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11. Okaliptüs yağı

11. Okaliptüs yağı

Ferahlatıcı kokusuyla dezenfektan ve koku giderici olarak kullanılan okaliptüs yağı da oldukça etkilidir. Özellikle banyo ve tuvalet temizliğinde tercih edebileceğin okaliptüs yağını kullandıktan sonra vazgeçemeyeceğine eminiz.

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Begüm
Begüm
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