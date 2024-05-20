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Evet Tarafından! Hasret Son Buldu, Cem Yılmaz "GORA 4 GORA" Filmini Duyurdu!

Evet Tarafından! Hasret Son Buldu, Cem Yılmaz "GORA 4 GORA" Filmini Duyurdu!

Cem Yılmaz
themyscira - Editör
20.05.2024 - 20:08

Yerli komedi denince de sen diyebileceğimiz GORA ile ilgili mükemmel bir haberimiz var! Cem Yılmaz, seriye yeni bir film geleceğini duyurdu. Ortalık adeta şenlendi!

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Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın özellikle son zamanlarda karıştığı polemikleri bir kenara bırakırsak, filmleriyle ilgili yeni bir haber almaya hasret kalmıştık.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın özellikle son zamanlarda karıştığı polemikleri bir kenara bırakırsak, filmleriyle ilgili yeni bir haber almaya hasret kalmıştık.

Hemen hemen herkes için apayrı bir yeri olan ve her izleyişimizde daha da güldüğümüz GORA serisini neredeyse ezbere biliyoruz.

Hemen hemen herkes için apayrı bir yeri olan ve her izleyişimizde daha da güldüğümüz GORA serisini neredeyse ezbere biliyoruz.

İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra Cem Yılmaz'dan harika bir haber geldi!

İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra Cem Yılmaz'dan harika bir haber geldi!

Daha fazla bekleyemeyeceğini açıklayan Cem Yılmaz GORA 4 GORA'yı duyurdu, ortalık şenlendi!

Daha fazla bekleyemeyeceğini açıklayan Cem Yılmaz GORA 4 GORA'yı duyurdu, ortalık şenlendi!
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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