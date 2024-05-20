Evet Tarafından! Hasret Son Buldu, Cem Yılmaz "GORA 4 GORA" Filmini Duyurdu!
Evet Tarafından! Hasret Son Buldu, Cem Yılmaz "GORA 4 GORA" Filmini Duyurdu!
Yerli komedi denince de sen diyebileceğimiz GORA ile ilgili mükemmel bir haberimiz var! Cem Yılmaz, seriye yeni bir film geleceğini duyurdu. Ortalık adeta şenlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın özellikle son zamanlarda karıştığı polemikleri bir kenara bırakırsak, filmleriyle ilgili yeni bir haber almaya hasret kalmıştık.
Hemen hemen herkes için apayrı bir yeri olan ve her izleyişimizde daha da güldüğümüz GORA serisini neredeyse ezbere biliyoruz.
İlk film olan G.O.R.A.'nın vizyon tarihinin üstünden tam da 20 yıl geçtikten sonra Cem Yılmaz'dan harika bir haber geldi!
Daha fazla bekleyemeyeceğini açıklayan Cem Yılmaz GORA 4 GORA'yı duyurdu, ortalık şenlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın