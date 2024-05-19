Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Bu Hafta Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Bu Hafta Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Sen şeftali desen de olur...
3. Cidden benziyor ya.
5. Kafamda deli sorular...
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7. Alkışlamazsa kan çıkar.
8. Aynı hissiyat bende de var.
9. +1
10. Zendaya kalk büyüğün geldi:
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11. Türkiye'nin İsmail Abi şubesi bu kadın.
12. Prens'in çocuğu da anca böyle olabilirdi...
13. +1
14. Hahahahahaha.
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16. Aa hayır yooo!
18. O kadar doğru ki...
19. Çok Drive izlemişsin...
20. Evet, onlar.
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21. Haftaya görüşmek üzere...
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