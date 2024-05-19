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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Bu Hafta Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Bu Hafta Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 15:01

Merhabalar. Öncelikle hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu içerikte her hafta olduğu gibi Twitter yani X aleminde paylaşılan en komik dizi ve film gönderilerini sizler için derledik. Keyifli okumalar.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Sen şeftali desen de olur...

2. Sen şeftali desen de olur...
twitter.com

3. Cidden benziyor ya.

3. Cidden benziyor ya.
twitter.com

4. Vay be.

5. Kafamda deli sorular...

5. Kafamda deli sorular...
twitter.com
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6. 2. sezona Elçin Sangu konuk oyuncu olmuştu da Sangu ile aralarında romantik bir ilişki olduğunu öğrenmiştik. İsimlerin aynılığı şaka mı?

7. Alkışlamazsa kan çıkar.

7. Alkışlamazsa kan çıkar.
twitter.com

8. Aynı hissiyat bende de var.

8. Aynı hissiyat bende de var.
twitter.com

9. +1

9. +1
twitter.com

10. Zendaya kalk büyüğün geldi:

10. Zendaya kalk büyüğün geldi:
twitter.com
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11. Türkiye'nin İsmail Abi şubesi bu kadın.

11. Türkiye'nin İsmail Abi şubesi bu kadın.
twitter.com

12. Prens'in çocuğu da anca böyle olabilirdi...

12. Prens'in çocuğu da anca böyle olabilirdi...
twitter.com

13. +1

13. +1
twitter.com

14. Hahahahahaha.

14. Hahahahahaha.
twitter.com

15. Ortam alev alacak alev.

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16. Aa hayır yooo!

16. Aa hayır yooo!
twitter.com

17. Tam olarak böyle...

18. O kadar doğru ki...

18. O kadar doğru ki...
twitter.com

19. Çok Drive izlemişsin...

19. Çok Drive izlemişsin...
twitter.com

20. Evet, onlar.

20. Evet, onlar.
twitter.com
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21. Haftaya görüşmek üzere...

21. Haftaya görüşmek üzere...
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