Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Bu Hafta Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Merhabalar. Öncelikle hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu içerikte her hafta olduğu gibi Twitter yani X aleminde paylaşılan en komik dizi ve film gönderilerini sizler için derledik. Keyifli okumalar.